Esta es la forma en la que puedes evitar que tu recámara sea muy fría, según el Feng Shui

El Feng Shui ha tomado mucha fuerza en el inicio de este año, sobre todo, entre las nuevas generaciones que buscan desesperadamente métodos para sentirse mejor y más tranquilos en sus entornos más cercanos. Ante esta situación, la disciplina en turno ha revelado la forma en cómo hacer que tu recámara no sea tan fría.

Ya sea por la forma en cómo está decorada, por la poca limpieza que tiene o, bien, simplemente por lo poco que transmite, la realidad es que muchas recámaras se perciben como frías en relación a otras habitaciones del hogar. Si este es tu caso, aquí conocerás algunos métodos para evitar que esto ocurra de acuerdo con el Feng Shui.

¿Cómo hacer que tu recámara no sea fría, según el Feng Shui?

Más allá de un aspecto físico o de baja temperatura, la realidad es que existen recámaras que se perciben como “frías” al momento de entrar a ellas. Bajo este sentido, expertos en Feng Shui mencionan que esta sensación impide que algunas personas se sientan cómodas en estos cuartos, lo cual hace que busquen alejarse de ellos desesperadamente.

El Feng Shui no busca una respuesta urgente, sino más bien la solución desde la armonía. Bajo esta panorámica, recomienda que tu habitación se llene de una presencia humana que se refleje a través del espacio; es decir, mediante señales de intención, vida y refugio, lo cual hará que se convierta en un espacio más cálido para ti.

La luz es importante en este punto, por lo que debes analizar si está lo suficientemente iluminada en relación a lo que tú deseas obtener y más cuando estás en las últimas horas del día. Del mismo modo, un factor importante para tener paz es el uso de texturas tales como la madera, las fibras suaves o, bien los acabados mates.

¿Qué importancia tiene la cama al momento de tener una recámara cálida?

El Feng Shui establece que la cama es, en esencia, el corazón de la recámara, motivo por el cual es fundamental que esté bien ubicada. Por tal motivo, expertos en la materia no recomiendan colocarla en línea directa con la puerta, bajo una ventana grande o sin respaldo, pues esto puede generar cierta vulnerabilidad en la persona.