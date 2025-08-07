Cómo hacer arroz para sushi rápido: receta en 5 pasos sencillos y queda delicioso

¿Quieres preparar sushi en casa, pero no conoces la receta original? Existen muchas variaciones que puedes probar y que se preparan en poco tiempo , como esta técnica de 5 pasos para tener listo el ingrediente principal con textura y sabor perfectos, casi como un profesional, ideal para un platillo casero con aires de Japón.

¿Qué ingredientes lleva el arroz para sushi?

Para preparar arroz para sushi en casa, no necesitas ingredientes complicados; probablemente ya tienes todo en tu alacena. Checa, esto es lo indispensable:

Arroz —entre más redondo, mejor— (500 gramos)

Agua (600 mililitros)

Vinagre de arroz (100 mililitros)

Azúcar (60 gramos)

Sal (una pizca)

(Especial/Canva) Puedes preparar sushi en minutos con esta receta fácil para preparar el arroz.

Una vez que hayas reunido todos los ingredientes, prepara tu espacio en la cocina y continúa con los siguientes pasos sencillos .

¿Cuál es la receta fácil para preparar arroz para sushi en casa?

Para que el arroz quede rico y en su punto, hay una receta sencilla que muchos cocineros expertos siguen. Solo te tomará alrededor de 40 minutos:

Lava el arroz con agua fría varias veces para quitar el almidón (hasta que el agua salga clara). Deja reposar durante 15 minutos. Cocina el arroz en agua a fuego lento durante 20 minutos. Usa una tapa para conservar el vapor. Deja reposar el arroz cocido por otros 15 minutos. Pásalo a un bowl de plástico y añade el vinagre, el azúcar y la sal. Mezcla suavemente con una pala o cuchara de madera, sin aplastar, para que no se haga puré.

¡Listo! Ahora tienes arroz para sushi perfecto. Puedes guardarlo en el refrigerador y usarlo cuando quieras prepararte unos ricos rollos japoneses con los ingredientes de tu preferencia, o bien, siguiendo la receta tradicional.

Además del arroz, ¿qué ingredientes lleva el sushi original?

El sushi tiene muchas variaciones, pero la receta original japonesa es indiscutible y, para muchos, la mejor. Estas son algunas de sus presentaciones más populares:

Sushi Nigiri: El más fácil de hacer. Es una bolita de arroz con una lámina de pescado o marisco encima.

(Especial/Canva) El sushi nigiri es el más fácil de hacer.