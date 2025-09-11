¿Cómo se prepara el pozole verde de pollo? Receta fácil en 5 pasos

¿Quieres sorprender a tu familia con una opción diferente de un platillo muy mexicano para este 15 de septiembre? Entonces sigue la receta de pozole verde de pollo que aquí te presentamos.

Receta de pozole verde de pollo

No todos los miembros de la familia acostumbran comer carne roja o la prefieren; si es el caso, entonces será una gran idea preparar un pozole verde de pollo, lleno de sabor y fácil de hacer.

Ingredientes

1 pechuga de pollo, con hueso.

4 alitas de pollo.

1 cebolla.

3 dientes de ajo.

½ kilo de maíz pozolero, precocido y descabezado.

1 manojo de perejil.

1 hoja de laurel.

4 zanahorias.

Para darle el color

1 kilo de tomate.

1 manojo de cilantro.

3 ajos.

150 gramos de cebolla.

2 chiles serranos.

150 gramos de epazote.

150 gramos de pepita de calabaza.

70 gramos de ajonjolí.

1 chile poblano ya limpio.

Preparación

Paso 1. Cocer la carne

En una olla con suficiente agua, pon a cocer las piezas de pollo con el ajo, cebolla, perejil, laurel, zanahoria y sal al gusto. Deja a fuego medio por una hora o hasta que el pollo ya esté cocido; recuerda quitar la espuma e impurezas.

Paso 2. Cocinar el maíz

Hay que colar el caldo y regresarlo a la olla. Ahora, agrega el maíz pozolero y cocina hasta que esté suave.

Paso 3. Dar el color

Para dar el color verde característico, primero vas a freír ajo y cebolla, además de tostar la pepita de calabaza. Luego debes licuar todos los ingredientes con un poco de caldo de la cocción de maíz. Vierte en la olla con el caldo y deja cocer.

Paso 4. Desmenuzar la carne

Desmenuza bien las pechugas de pollo, para que puedas agregar la carne a las porciones.

Paso 5. Sirve y acompaña

Para acompañar cada porción de pozole verde de pollo puedes usar lechuga, limón, rábanos, queso fresco, orégano y chilito piquín.

A continuación te dejamos otra receta de pozole verde, pero esta vez usando carne roja. También está la opción de probar un delicioso pozole blanco.