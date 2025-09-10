Receta de pozole blanco: Paso a paso para prepararlo el 15 de septiembre

Ya estamos a unos días de celebrar las fiestas patrias, y cada año es una buena oportunidad para experimentar con diferentes preparaciones de platillos que todos amamos. En esta ocasión, te compartimos una receta de pozole blanco paso a paso, para un 15 de septiembre lleno de sabor.

Receta de pozole blanco, en 3 pasos

Esta receta de pozole blanco es preparada con carne surtida. Como en todo, puedes adaptarla perfectamente a tu gusto y dar inicio a tu nueva preparación familiar. Al igual que la receta de chiles en nogada que te presentamos hace unos días, es muy fácil de seguir.

Ingredientes para el pozole

1 kilo de carne de cerdo.

2 tazas de maíz pozolero.

2 dientes de ajo.

¼ de cebolla.

4 hojas de laurel.

Ingredientes para la salsa

2 tazas de chile de árbol.

¼ de taza de aceite.

2 ajos.

1 taza de vinagre blanco.

Para acompañar

2 tazas de lechuga romana.

½ cebolla.

¼ de taza de orégano.

3 rábanos.

Limón al gusto.

Preparación del pozole blanco

Paso 1. Cocina en la olla exprés

Debes colocar carne, ajo, cebolla y hojas de laurel en la olla exprés con agua. Resulta esencial incorporar carne con hueso para dar mejor sabor al caldo. Deja cocinar por 30 minutos después de que la válvula suene.

Paso 2. Cocinar el maíz

Hay que retirar la carne de la olla y deshebrar. En la olla con el caldo, vas a añadir el maíz pozolero precocido. En este punto, le faltan 40 minutos de cocción o hasta que los granos “floreen”.

Paso 3. Preparar la salsa

Esta es una salsa de chile de árbol. Se recomienda sofreír los chiles antes de incorporar con el ajo, vinagre y un toque de sal a la licuadora hasta que la mezcla obtenga una textura espesa.