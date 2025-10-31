Conoce la cafetería en la que sirven pan de muerto negro y relleno de camote en Edomex

Estamos a escasas horas de comenzar los festejos por el Día de Muertos y uno de los alimentos que no puede faltar es el famoso pan de muerto. Es por esto que te vamos a contar un café dónde puedes encontrar esta comida en una versión muy particular.

Una joya de Día de Muertos... ¡Pan de muerto y hasta puede ir relleno! [VIDEO] Rahmar Villegas nos trae el pan de muerto, pero no solamente el típico pan de muerto, pues este vinene relleno y hasta decorado de talavera ¡Esta para morirse!

Para quienes viven en el Estado de México pueden visitar la cafetería de Texcoco donde venden pan de muerto negro que está relleno de camote lo que hace que sea un platillo con ingredientes nacionales y con un sabor delicioso.

¿Qué contiene el pan de muerto negro?

El pan de muerto negro que ofrecen en la cafetería del Edomex, está elaborado con ceniza de totomoxtle, es decir con hojas de maíz quemadas. Dada su composición es que se viralizó en las redes sociales. Si bien el café es la base de este lugar sus productos de temporada se han vuelto muy populares sobre todo para el Día de Muertos.

La cafetería Xolo Café, fue fundada en 2018 por la familia lucero Sánchez en conjunto con el chef Oliver y tiene un enfoque artesanal y de tras habilidad ingredientes.

¿Qué se puede comer en la cafetería?

En esta cafetería de Edomex, no puedes dejar de probar el pan de muerto negro y también sus pizzas se destacan por su gran sabor. En estos días es importante acudir temprano porque se han vuelto tan famosos con sus productos hacen fila por poder comprarlos.

Cabe destacar que solo tendrán pan de muerto negro hasta el 2 de noviembre. Desde la cafetería señalaron que la venta comienza a las 13:00 y se mantiene hasta agotar existencia aunque su horario de cierres a las 21:00 horas. Otro dato es que el 1 de noviembre solo van a tener servicio de venta y la cafetería no estará disponible.

Si acudes a este lugar podrás disfrutar de chocolates, café especiales y otros productos de temporada que combinan estilos tradicionales con algunos toques modernos. Una de las especialidades es el Carajillo con cacao y chocolate chiapeneco, también tónico de jazmín con Blue butterfly y frappe de lavanda. Por otra parte también puedes degustar los cheescake de maracucha, el lado de carbón activado y de cempasúchil, sándwich vegetariano, crepa pizza y mucho más.

Para los amantes del negro, y no del de whats, llega este pan negro de muerto que venden en el Café Xolo en Texcoco. Cubierto de ceniza de hoja de totomoxtle con azúcar, esta relleno de dulce camote morado y se adorna con hojas secas de cempasúchil. 🖤 pic.twitter.com/RpDLPaU5UJ — MadreMemestrosa (@MadreSemestrosa) September 25, 2021

¿Dónde se ubica la cafetería?

Esta cafetería se ubica en Avenida Juárez Sur 206-Interior 4, en el centro de Texcoco. Este es un sitio que ofrece un carácter auténticamente mexicano con un giro y es 1:00 buena opción para quienes desean una experiencia temática.