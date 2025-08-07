Cuánto cuesta comer en la cafetería que abrió Carlos Rivera

Para nadie es un secreto que a Carlos Rivera le encanta rendir homenaje a la tierra en que creció, por eso ha emprendido más de una vez en su natal Huamantla, Tlaxcala. Hoy te contaremos de la cafetería que abrió sus puertas hace unos meses.

El Pueblo Mágico de Huamantla se localiza a solo 2 horas de la Ciudad de México, por lo que visitarlo puede ser una escapada perfecta de fin de semana. La cafetería de Carlos Rivera, que se llama Por Los Siglos De Los Siglos, está en el centro histórico del pueblo.

Historias Engarzadas - Carlos Rivera Parte 1 [VIDEO] Estas son las Historias Engarzadas de Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de La Academia, hoy una de las más grandes figuras mexicanas.

Qué hay en Por Los Siglos De Los Siglos, en Huamantla

Desde que llegas, parece que entras a una casona antigua. Es un lugar muy elegante de decoración clásica y tonos sobrios, que te lleva a viajar a otras épocas. A tu alrededor puedes ver candelabros, marcos dorados, cuadros y muebles antiguos. Algo muy interesante es que todas las mesas son distintas entre sí.

Crédito: Instagram. @porlossigloscafe

Las antigüedades que decoran la cafetería están a la venta, cerca de cada una puedes hallar un QR para tener más información.

Este lugar lleno de personalidad sirve y vende para llevar café de altura, proveniente de estados como Puebla y Chiapas. Tiene bebidas calientes, frías y preparaciones muy originales. Por ejemplo, hay un frappuccino llamado “Te Soñé”, como la canción de Carlos Rivera; lleva leche, café, canela, jarabe de piloncillo y muégano.

Para comer encuentras tanto pan dulce recién hecho hasta platillos salados, como croissants con jamón Selva Negra y chapatas de jamón serrano.

Cuánto cuesta comer en la cafetería de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala

Las bebidas con café tienen precios en un rango de 40 pesos a 80 pesos en vaso chico. Hay preparaciones, como un matcha latte, que cuestan alrededor de 75 pesos en vaso chico, y también hay malteadas medianas por 60 pesos.

El pan dulce cuesta entre 60 pesos y 85 pesos, mientras los postres cuestan entre 70 pesos y 85 pesos. El rango de precios de platillos salados va de 105 pesos a 195 pesos.

En otras palabras, puedes gastar entre 200 pesos y 300 pesos para disfrutar una comida completa para una persona.