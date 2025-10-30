Conoce los mejores balnearios de Puebla que son encantadores

Si quieres escapar de la ciudad para encontrar algún destino que te ofrezcan relajación y diversión pues te vamos a contar las opciones qué ofrece Puebla. Aquí podrás conectarte con la naturaleza y disfrutar de los parques acuáticos que cuentan con toboganes, albercas y áreas verdes.

¿Cuáles son los balnearios con aguas termales en Puebla?

Balneario Agua Azul

Este sitio fue fundado en 1935 en cuenta con aguas cálidas que emergen del manantial de la zona y contienen Azufre como también otros minerales, que aportan temperatura y propiedad relajantes.

Aquí también podrás encontrar asadores, zonas de acampar, miradores, canchas para practicar deportes, entre otros. El valor es de 150 pesos y abre todos los días de 07.00 am a 07.30 pm.

Centro Recreativo Atotonilco

A quién encontrarás montañas y varios circuitos de tirolesas. Cuenta con alrededor de 2 albercas cálidas que son ideales para nadar y relajarte. Este sitio ofrece palapas, áreas de picnic, juegos y paseo por el río Huehuetlán.

La entrada tiene un valor de 100 pesos y está abierto todos los días de 8:00 am a 6:00 pm.

Los Ahuehuetes

Este balneario ofrece Pozas de agua cristalinas y bosques de ahuehuetes enormes. Las albercas son realmente interesantes y el ambiente es rústico con muy poca concurrencia lo que es un destino imperdible para los que buscan tranquilidad.

Aquí hay regaderas, lockers, zona de comida y actividades para la familia. El precio es de 100 pesos y está abierto todos los días de 9:00 am a 6:00 pm.

BioCitla Parque Recreativo

Luego nos encontramos con esta opción qué es un parque ecológico que combina balneario, área de camping y diversión al aire libre. Sin dudas el lugar ideal para poder pasar tiempo en familia.

Podrás también encontrar albercas, restaurantes, bares y la experiencia de elaborar mezcal. Esto no es todo ya que ofrece senderos para caminar y es pet friendly por lo que puedes llevar a tu peludo amigo mientras contemplas la naturaleza.