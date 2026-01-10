Diseñadora acusa a “La Fatshionista” de ningunear su ropa, en medio de la polémica por “6 de Copas”

Ha pasado una semana desde que Priscila Arias, también conocida como "La Fatshionista", anunció su salida del podcast "6 de Copas" . Sin embargo, la polémica alrededor de su partida no ha cesado; hay quienes defienden su derecho a abandonar un proyecto en el que ya no se sentía cómoda y quienes la critican por la manera en que procedió. En medio de la controversia, en TikTok se hizo viral el testimonio de una diseñadora que acusa a la influencer de "ningunear" su marca.

Diseñadora acusa en TikTok a "La Fatshionista" de "ningunear" su trabajo

La usuaria Gracinha Cabrera o @cabrasdoradas compartió un storytime donde dice que fue "ninguneada" en una pasarela por "La Fatshionista". Ella comienza contando que le tocó vestir a la creadora de contenido en un evento realizado en colaboración con marcas. Para ella se trataba de una gran oportunidad porque se alineaba con los valores de su marca: "trata de todos los cuerpos, de que todos los cuerpos son bienvenidos".

La diseñadora cuenta que, aunque pidió las tallas de Priscila Arias, nunca se las compartieron. Luego dice que, entre las prendas que llevó para hacer pruebas con la influencer, como extra estaba un body que no le quedó; aunque se le ofreció volver a hacer el body o hacer ajustes, ella se negó.

Según el testimonio, Priscila pidió quedarse con las prendas porque al parecer le habían gustado mucho; como "red flag", la diseñadora enfatiza en que antes de preguntar ya tenía las prendas guardadas en su bolsa.

Posteriormente la usuaria acusa que Priscila Arias publicó historias en Instagram señalando "lo malo" del evento; "que nadie estaba preparado para ella, para su peso, para su ser. Que el maquillista, terrible", dijo.

Según la diseñadora, entre las quejas de "La Fatshionista" habló sobre la ropa que ella creó. "Que yo le puse un body, cuando yo di la opción de si lo quería o no, ella decía que yo la hacía ver como que no tenía cuello", relató. La usuaria dice que, en palabras de la influencer, ella "no sabe diseñar para gordas".

El storytime concluye con la usuaria señalando que la creadora de contenido no había solicitado ningún ajuste ni manifestado alguna molestia hasta que hizo sus publicaciones.

En la sección de comentarios las opiniones están divididas: muchas personas relacionan esta anécdota con la polémica que se ha suscitado en "Seis de Copas", mientras otros usuarios critican que el testimonio surja mientras las redes sociales "funan" a la influencer.