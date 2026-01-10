Horóscopo del sábado 10 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 10 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de enero de 2026

Hoy, sábado 10 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este sábado te invita a moderar impulsos y buscar acuerdos en tus vínculos. La luna en cuarto menguante en Libra favorece soltar discusiones y elegir el camino de la cooperación.

: este sábado te invita a moderar impulsos y buscar acuerdos en tus vínculos. La luna en cuarto menguante en Libra favorece soltar discusiones y elegir el camino de la cooperación. Tauro : la energía del día promueve la calma y el disfrute de lo simple, ayudándote a bajar el ritmo. Es un buen momento para cuidar tu bienestar físico y emocional.

: la energía del día promueve la calma y el disfrute de lo simple, ayudándote a bajar el ritmo. Es un buen momento para cuidar tu bienestar físico y emocional. Géminis : este sábado favorece encuentros sociales y conversaciones que aportan claridad. La luna en cuarto menguante en Libra te ayuda a cerrar malentendidos recientes.

: este sábado favorece encuentros sociales y conversaciones que aportan claridad. La luna en cuarto menguante en Libra te ayuda a cerrar malentendidos recientes. Cáncer : la jornada te invita a ordenar emociones para poner límites sanos en el ámbito familiar. Soltar expectativas te permitirá descansar y pensar con mayor tranquilidad.

: la jornada te invita a ordenar emociones para poner límites sanos en el ámbito familiar. Soltar expectativas te permitirá descansar y pensar con mayor tranquilidad. Leo : este sábado impulsa la revisión de actitudes en relaciones cercanas. La luna en cuarto menguante en Libra favorece ceder protagonismo y escuchar al otro.

: este sábado impulsa la revisión de actitudes en relaciones cercanas. La luna en cuarto menguante en Libra favorece ceder protagonismo y escuchar al otro. Virgo : la energía del díate invita a organizar tu tiempo sin exigencias excesivas. Es un buen momento para simplificar planes y priorizar el descanso.

: la energía del díate invita a organizar tu tiempo sin exigencias excesivas. Es un buen momento para simplificar planes y priorizar el descanso. Libra : con la luna transitando tu signo en cuarto menguante, el día potencia procesos de cierre. Es ideal para soltar vínculos o dinámicas que ya no te representan.

: con la luna transitando tu signo en cuarto menguante, el día potencia procesos de cierre. Es ideal para soltar vínculos o dinámicas que ya no te representan. Escorpio : este sábado favorece la introspección y la depuración emocional. Soltar resentimientos te permitirá recuperar ligereza y claridad.

: este sábado favorece la introspección y la depuración emocional. Soltar resentimientos te permitirá recuperar ligereza y claridad. Sagitario : la jornada te impulsa albalance en lo social y a la revisión de proyectos compartidos. La luna en cuarto menguante en Libra te ayuda a redefinir alianzas con mayor claridad.

: la jornada te impulsa albalance en lo social y a la revisión de proyectos compartidos. La luna en cuarto menguante en Libra te ayuda a redefinir alianzas con mayor claridad. Capricornio : este sábado invita a bajar la autoexigencia y revisar responsabilidades. Será clave elegir equilibrio entre deber y el descanso.

: este sábado invita a bajar la autoexigencia y revisar responsabilidades. Será clave elegir equilibrio entre deber y el descanso. Acuario : la energía del día favorece la reflexión y el cambio de perspectiva. La luna en cuarto menguante en Libra impulsa decisiones más justas y conscientes.

: la energía del día favorece la reflexión y el cambio de perspectiva. La luna en cuarto menguante en Libra impulsa decisiones más justas y conscientes. Piscis: este sábado invita a cerrar procesos emocionales pendientes. Es un buen momento para soltar cargas y cuidar tu energía vital.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: