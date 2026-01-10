Uñas que cambian de color en 5 segundos: así funciona la aplicación que puedes tener en tu celular

La era digital ya llegó también al mundo de la manicura. En el evento Consumer Electronics Show 2026, llevado a cabo en Las Vegas, la marca iPolish presentó un set de uñas que pueden cambiar de color en solo 5 segundos y ofrece 400 opciones distintas; todo esto se logra usando una app en tu celular.

Así son las uñas inteligentes que cambian de color de manera digital

Las llamadas uñas inteligentes son un set press-on de uñas acrílicas; es decir, con un pegamento especial las puedes aplicar. Según el medio especializado ZDNET, el cambio de color se logra insertando cada uña en un pequeño artefacto que se parece mucho a un power bank.

|Crédito: iPolish

El uso de estas uñas de alta tecnología, de la marca iPolish, podría cambiar la manera en que muchas personas pruebe diversos estilos de manicure: no solo se ahorrarían la visita a un salón, sino también el tiempo de espera y el costo cada 3 ó 4 semanas. Además, ¿te imaginas cambiar de color de uñas prácticamente cada vez que cambies de outfit?

El artefacto en que se inserta cada uña puede conectarse con una app de smartphone, la cual te permite elegir entre 400 tonalidades.

Los representantes de la marca iPolish han destacado otras ventajas de su producto, como que puedes ahorrarte el uso de químicos y de lámparas UV (las cuales se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de piel). Además, sería una opción libre de crueldad.

Medios especializados en tecnología han reportado que las uñas lucen como cualquier otro manicure, sin ningún aspecto "digital". También se ha informado que el costo inicial del set rondaría los 95 dólares (1,708 pesos, aproximadamente). El número de cambios sería ilimitado pero, si alguna de tus uñas se rompiera o arruinara, el repuesto te costaría 6 dólares (108 pesos).

Se espera que esta tecnología comience a comercializarse oficialmente este mismo verano. Si tuvieras la oportunidad de conseguir un set de uñas inteligentes, ¿te gustaría probarlo o preferirías el manicure tradicional?