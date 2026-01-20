Esta es la canción perfecta para acompañar el trend que te regresa al 2016

El 2026 encontró su primer gran trend del año, pues en un anhelo por volver a los años de antes, se propagó la idea de buscar fotos de cómo te veías y qué hacías en el 2016. Es decir, se reta a los usuarios de redes a volver atrás una década. Ante eso, las redes sociales se volvieron un álbum de recuerdos. Por ello proponen este clásico como la canción perfecta para esta tendencia.

Se arrastra por un hombre | Programa del 19 de enero 2026 de Acércate a Rocío

¿Cuál es la canción perfecta para acompañar este trend?

La nostalgia es algo que abunda en las redes sociales de manera general, sin embargo con esta tendencia quedó claro que existe una necesidad de conectar con el pasado. Muchos no perdieron la oportunidad de verse según lo que proyectaban hace una década. Incluso, algunos artistas como Rihanna, Shakira o Billie Eilish se unieron a la dinámica del espacio digital.

En ese sentido, en el contexto latino y mexicano en sí, una canción impregnó todas las listas de reproducciones hasta el cansancio. Y ese tema fue el que llevó al estrellato a Danny Ocean: Me rehúso. El venezolano vio cómo dicha pieza le llevó a lo más alto de popularidad y le abrió las puertas a seguir viviendo del arte.

No hubo una sola fiesta que no tuviera este tema sonando en los parlantes en aquel 2016 y por eso las personas coinciden completamente en que es la gran ganadora. El mismo artista compartió en redes dicha información, pues algunos no recordaban que fue en ese año que se generó todo un fenómeno alrededor de dicha obra del nacido en Caracas.

¿Hay algo más detrás de este trend que voltea al pasado?

Se sabe perfectamente que la nostalgia vende y por montones. Por ello las personas de inmediato se atrevieron a unirse a la tendencia de principios de año. Sin embargo, algunos influencers comentaron que esto iba más allá. Voltear a lo que ocurría hace una década es entender que el mundo vivía a otra velocidad, donde existía la oportunidad de detenerse a disfrutar.

Por ello, algunos ya indicaron que este 2026 puede recuperar eso, el volver a disfrutar sin tanta inmediatez, sin correr, saboreando cada momento del día a día.