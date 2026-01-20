Estas horas faltan para ver el Desfile Planetario 2026 en el que se alinean 6 planetas

Hay un evento astronómico que no puedes perderte en este 2026 y es realmente increíble. En el primer trimestre de 2026, México será el escenario ideal para un desfile planetario muy interesante.

Lo que ocurrirá es que seis planetas del sistema solar se van a adueñar de las miradas ya que desfilarán juntas en una alineación que promete ser el evento más importante del año.

Si bien seguramente habrás visto en los libros de ciencias que los planetas en fila no sucede nunca, esto será un truco de perspectiva. Desde nuestra posición en la Tierra, se va a poder ver a los cuerpos celestes agruparse en una zona pequeña del cielo. Básicamente, se acomodaron para que podamos captarlos en una sola mirada.

Los protagonistas de este desfile serán Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los primeros cuatro brilla por su luz y se identifican fácil, en cuanto a los últimos tienen un toque de exclusividad astronómica.

¿Cuándo se podrá ver el Desfile Planetario México?

El Desfile Planetario empezó a formarse en enero pero su momento cúlmine será el 28 de febrero de 2026.Aquellos que desean vivir una experiencia astronómica deben tener en cuenta lo siguiente:

El 28 de febrero el cielo nos ofrecerá un espectáculo excepcional: la alineación de siete planetas del Sistema Solar.

Este fenómeno, conocido como “Gran Desfile de Planetas”, no volverá a repetirse hasta el año 2492. pic.twitter.com/A4Dj8PDC6C — Matias (@Lodicelaluna) February 27, 2025

Lo importante es despertarte una hora antes de que el sol despierte. En el centro del país, el espectáculo inicia cerca de las 6:00 AM.

Debes buscar un horizonte despejado hacia el Este y Sureste. Si quieres disfrutar el evento completo pues escapa de la ciudad.

El planeta Marte presumirá su color rojizo y Júpiter se coronará como el más radiante de la noche. Por otro lado, Saturno seguirá con su brillo elegante y dorado. Si bien se podrá ver a simple viste pues deberías usar binoculares o cámara de celular.

Ten en cuenta que para ver Urano y Neptuno, necesitarás unos binoculares potentes, telescopios de gran alcance u otra herramienta destinada a este objetivo.

