Dile adiós a las cartas a Santa Claus, esta es la nueva tendencia que les encantará a tus hijos
Si quieres sorprender a tus hijos y hacer que vivan la magia de diciembre de una forma totalmente diferente, esta tendencia se convertirá en su favorita.
Las clásicas cartas a Santa Claus están pasando a segundo plano gracias a una nueva tendencia que está conquistando a niños y padres por igual. Más interactiva, más creativa y mucho más divertida, esta alternativa transforma la manera en que los pequeños expresan sus deseos de Navidad.
Las posadas navideñas en México son celebraciones tradicionales que tienen lugar del 16 al 24 de diciembre, donde se mezcla la religión, comunidad y el ambiente festivo del mes. Sin embargo, existe un elemento que está siendo furor en este particular evento: las piñatas.
El significado que tienen las piñatas en las posadas navideñas
Generalmente, son estrellas de siete picos, donde cada uno simboliza un “pecado capital” en la tradición, de acuerdo al portal del Gobierno de México. Romper la piñata representa acabar con lo malo y recibir bendiciones.
El origen detrás de esta tradición
La piñata original era una olla de barro, se le agregó papel de china de colores para hacerla más vistosa y representar los placeres superfluos. Los siete picos simbolizan los pecados capitales y debían ser destruidos con los ojos vendados (haciendo alusión a que la fe es ciega), con la ayuda de un palo que demuestra la virtud terminando con las tentaciones.
Con el tiempo, se incorporaron caramelos y otras golosinas dentro de la piñata, que representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud, podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo.
@vidoo01 Descubre el verdadero caos de las posadas mexicanas, donde la diversión nunca falta. ¡Cuéntame tu experiencia! #Navidad #Posadas #CulturaMexicana #Fiesta #Humor ♬ sonido original - VIDOO
Así puedes hacer tu propia piñata navideña
Hacer una piñata navideña en casa es más sencillo de lo que parece y solo necesitas materiales básicos. Además, puedes personalizarla con los colores y diseños que más te gusten, desde la clásica estrella de siete picos hasta formas modernas.
Para eso necesitas:
- Un globo grande o una olla de cartón
- Papel periódico
- Pegamento blanco o engrudo (harina + agua)
- Cartulina o conos de papel para los picos
- Papel crepé o china de colores navideños (rojo, verde, dorado, plateado)
- Tijeras y cinta adhesiva
- Cuerda para colgarla
- Dulces y frutas para rellenar
Una vez que tengas todos los materiales, debes:
- Crear la base: infla un globo grande y colócalo sobre un recipiente para que no se mueva. Rasga el periódico en tiras y pégalo con engrudo hasta cubrir toda la superficie. Deja secar de 12 a 24 horas. Repite una o dos capas para mayor resistencia.
- Forma los picos: hacer conos con cartulina o enrolla papel para darles forma. Fíjalos alrededor del cuerpo de la piñata con cinta y refuerza con más papel periódico y engrudo.
- Decora con papel china: una vez que esté completamente seca, pega tiras de papel crepé o china cortadas en flequillos. Combina colores navideños para un diseño más vistoso.
- Rellena y cierra: hacer un pequeño corte para insertar dulces, cacahuates, frutas y juguetes pequeños. Cierra con papel fuerte y vuelve a cubrir con papel china.
- Agrega la cuerda: hacer dos agujeros pequeños en la parte superior y pasa un cordón resistente para poder colgarla.