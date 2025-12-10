Dile adiós a las cartas a Santa Claus, esta es la nueva tendencia que les encantará a tus hijos

Las clásicas cartas a Santa Claus están pasando a segundo plano gracias a una nueva tendencia que está conquistando a niños y padres por igual. Más interactiva, más creativa y mucho más divertida, esta alternativa transforma la manera en que los pequeños expresan sus deseos de Navidad.

Las posadas navideñas en México son celebraciones tradicionales que tienen lugar del 16 al 24 de diciembre, donde se mezcla la religión, comunidad y el ambiente festivo del mes. Sin embargo, existe un elemento que está siendo furor en este particular evento: las piñatas.

El significado que tienen las piñatas en las posadas navideñas

Generalmente, son estrellas de siete picos, donde cada uno simboliza un “pecado capital” en la tradición, de acuerdo al portal del Gobierno de México. Romper la piñata representa acabar con lo malo y recibir bendiciones.

El origen detrás de esta tradición

La piñata original era una olla de barro, se le agregó papel de china de colores para hacerla más vistosa y representar los placeres superfluos. Los siete picos simbolizan los pecados capitales y debían ser destruidos con los ojos vendados (haciendo alusión a que la fe es ciega), con la ayuda de un palo que demuestra la virtud terminando con las tentaciones.

Con el tiempo, se incorporaron caramelos y otras golosinas dentro de la piñata, que representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud, podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo.

Así puedes hacer tu propia piñata navideña

Hacer una piñata navideña en casa es más sencillo de lo que parece y solo necesitas materiales básicos. Además, puedes personalizarla con los colores y diseños que más te gusten, desde la clásica estrella de siete picos hasta formas modernas.

Para eso necesitas:



Un globo grande o una olla de cartón

Papel periódico

Pegamento blanco o engrudo (harina + agua)

Cartulina o conos de papel para los picos

Papel crepé o china de colores navideños (rojo, verde, dorado, plateado)

Tijeras y cinta adhesiva

Cuerda para colgarla

Dulces y frutas para rellenar

Una vez que tengas todos los materiales, debes:

