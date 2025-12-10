Exatlón México: ¿Qué equipo gana la Recompensa Colosal hoy miércoles 10 de diciembre?

La semana 11 de la novena temporada de Exatlón México vivirá su tercer día y con ello el reality show tendrá dos competencias bastante interesantes, una de ellas es la Medalla Femenil, y otro premio que todos los atletas quieren es el que ganará el grupo que se lleve la Recompensa Colosal. Recordemos que los rojos y azules deberán ganar este incentivo, el cual casi siempre es un viaje o spa.

¿Qué equipo gana la Recompensa Colosal en Exatlón México este miércoles 10 de diciembre?

La Recompensa Colosal casi siempre son viajes, salidas a spa, fiestas o algún tipo de experiencia que les de un respiro a los atletas, quienes compiten un buen número de circuitos; recuerda que esta información saldrá este miércoles 10 de diciembre a través de Azteca Uno en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Qué equipo ganó la Villa 360 del lunes 8 de diciembre?

El equipo que ha iniciado una semana llena de logros es el grupo de los Azules; los contendientes comandados por Koke Guerrero, Doris del Moral, Evelyn Guijarro y Valery Carranza, suman varios triunfos, de hecho, todo esto vino tras la eliminación de Edna Carrillo, quien fue una dura baja para los Rojos y quienes se vieron más afectadas fueron Paulette Gallardo y Mati Álvarez.

Los Contendientes pudieron ganar la Villa 360 del pasado lunes 8 de diciembre, a eso se le añadió que pudieron hacerse con otro importante premio, el cual es una vida adicional a quien vaya al Duelo de Eliminación del domingo 14 de diciembre. Aunque José ya está instalado en la Pugna Máxima, Joe de la Selva ha demostrado que estar en esta instancia no le quita el sueño; para terminar su buena racha hasta el momento, los Azules ganaron el Juego de los Enigmas también.

¿Para qué sirve una medalla en Exatlón México?

Una medalla en Exatlón México significa tener una vida adicional si es que el atleta poseedor de esta presea la tiene, sin embargo, algunos de estos trofeos pueden ser transferidos a sus compañeros en la Pugna Máxima, eso sí, el participante que esté compitiendo por su permanencia también la debe aceptar.