Ninel Conde responde a las fuertes críticas por su cambio de look: “Si es fea la que crítica no cuenta”

Ninel Conde en los últimos meses se ha visto envuelta en la polémica, en especial por las intervenciones quirúrgicas que se ha realizado, obteniendo una silueta más pronunciada y un aspecto más rejuvenecido. Pero su cambio de look ha generado fuertes críticas hacia su persona.

Ante los hechos, la reconocida celebridad no se queda callada y responde a la gente con un fuerte comentario que ha provocado mucho ruido. A continuación te detallaremos qué fue lo que comentó la artista mexicana.

¿Qué le pasó a Ninel Conde?

Recientemente, el Escorpión Dorado subió un video de las múltiples entrevistas que le han hecho a diversas celebridades en un coche; dentro del contenido subió una entrevista que le realizó a Ninel Conde, tomando el momento con mucho humor.

Dentro de la plática amena, se le cuestionó cuántas cirugías más se iba a realizar, a lo que ella le contesta que se harán las que sean necesarias y las que le alcancen, dejando en claro que el cambio de look que tiene podría verse modificado próximamente. No olvidemos que recientemente la artista se había hecho el cambio de color de ojos, cirugía que se ha vuelto viral en redes.

Posteriormente, le preguntaron su opinión sobre las fuertes críticas que ha recibido por el público por su aspecto. Al final, Ninel tomó el momento con mucha firmeza y risas, ya que explicó que haría un GoFundMe para recaudar fondos, y solamente los que dieran dinero tenían derecho a opinar, dejando el siguiente comentario:

“Si es fea la que critica no cuenta”

¿Qué cirugías se hará Ninel Conde?

Es una realidad que Ninel Conde ha sorprendido a todos por su cambio de look, en especial al explicar que se hará más cirugías en su cuerpo. Explicando que se hará el cambio de prótesis de busto, un reemplazo necesario que se hace por mantenimiento.

Además, se hará una remodelación costal, que se hace con la principal finalidad de obtener una silueta más estilizada al momento de modificar o retirar las costillas flotantes. Dichos anuncios han generado fuertes críticas, pero esa situación parece no afectar a la celebridad.