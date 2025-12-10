Ana de la Reguera habló sobre su relación con Eduardo Capetillo Gaytán

El hijo de la actriz Biby Gaytán, Eduardo Capetillo Gaytán, está dando mucho de que hablar ya que fue captado con una de las actrices más talentosas de México. Estamos hablando de la hermosa Ana de la Reguera.

"¡Todavía me duele... nunca habrá otra reina!”, Familiares de Jenni Rivera la recuerda a 13 años de su muerte

Lo que ha llamado la atención es que el cantante fue vinculado en ocasiones anteriores, con la actriz Fabiola Campomanes, con quien había compartido un reality show. Ahora parece que Eduardo quiere intentar una relación con Ana de la Reguera quien ha salido a aclarar la situación.

¿Ana de la Reguera y Eduardo Capetillo Gaytán tienen una relación?

La actriz y el cantante fueron captados muy cercanos en un famoso restaurante de la CDMX por lo que comenzaron a circularlos rumores sobre una presunta nueva relación entre ellos.

Ante esta situación es que Ana de la Reguera, en una entrevista con varios medios de comunicación, respondió a todas las preguntas y rompió el silencio sobre lo que ocurre con Eduardo Capetillo Gaytán.

"No, pues estábamos comiendo, somos amigos y es todo. Nada qué decir.”, dijo Ana de la Reguera. De esta manera dejó totalmente descartado que entre ellos haya una relación amorosa pero también reveló lo que estuvieron dialogando ese día.

“Le andaba dando consejos de cómo montar a caballo, la verdad, esa era la plática, le estaba dando consejos porque es mi especialidad", contó la actriz Ana de la Reguera.

Ana de la Reguera hace hincapié en la diferencia de edades

En la entrevista se le consultó a Ana de la Reguera sobre si a ella le importaba la diferencia de edad, teniendo en cuenta que tiene 48 años y Eduardo Capetillo Gaytán 31 años.

"Sabes cuál es lo interesante de la conversación, es que cuando es del lado contrario, eso nunca se pregunta. Creo que eso es una buena conversación porque yo anduve con hombres que me llevaban más y esa nunca era la conversación", dijo