Qué significa la palabra “posada”, según la RAE: ni siquiera querrás pedirla este año, es de miedo

Aunque la “posada” muchos la relacionan con la fiesta que se arma en su trabajo antes de Navidad, o bien los cantos que se dan para “pedir posada” en tu colonia, ahora puede que cambies de opinión, pues uno de sus significados podría darte miedo.

Según la Real Academia Española (RAE) , la palabra posada tiene un significado que pocos conocen y que nada tiene que ver con el ambiente cálido o navideño de lo que actualmente se relaciona. Uno de sus significados tiene que ver con el lugar en donde las tropas de soldados descansaban, pero no lo imagines como una habitación de hotel, sino un montón de personas juntas, casi apiladas.

Pero eso no es todo, otro de sus orígenes proviene del cuarto que iba destinado a la servidumbre de una casa grande, que, comúnmente, estaban separadas de las salas principales y de la familia. Según la Escuela Libre de Derecho de México, estas habitaciones eran pequeñas y discretas, apenas para sobrevivir.

Cuál es el origen de la posada en Navidad

Las posadas, como las conocemos hoy en día, como una reunión para festejar el fin de año, se originaron tras las combinaciones entre las culturas europeas y las prácticas mesoamericanas, según información de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En las posadas se suelen ofrecer dulces y comida.|(ESPECIAL/GOBIERNO DE MÉXICO)

Se trata de un ritual religioso que evoca al significado de la RAE, que se refiere a un espacio de hospedaje cuando no había hoteles. En ese sentido, esta letanía evoca al peregrinaje de María y Jesé, que buscaron dónde alojarse para el nacimiento de su hijo, el Niño Jesús. Aunque comenzó como una tradición, con el tiempo se transformó en una fiesta. Aun así, el objetivo es el mismo: la unión de las personas.

¿Cuándo empiezan las posadas en Navidad? Estas son las fechas oficiales

Las posadas inician 9 días antes de Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre.

Letanía para pedir posada: esta es la letra del tradicional canto

Para pedir posada de manera tradicional, se debe cantar una letanía. La letra de la canción es la siguiente:

PEREGRINOS CANTAN:

“En el nombre del cielo

pudimos posada, pues no puede andar

mi esposa amada”.

ANFITRIONES CANTAN:

“Aquí no es mesón,

sigan adelante

yo no debo abrir,

no sea algún tunante”.

PEREGRINOS:

“No seas inhumano,

tennos caridadm

el Dios de los cielos

te lo premiará”.

ANFITRIONES:

“Ya se pueden ir

y no molestar,

porque, si me enfado,

os voy a apelear”.

PEREGRINOS:

“Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José”

ANFITRIONES:

“No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo que no hemos de abrir”.

PEREGRINOS:

“Posada te pide amado casero,

por solo una noche

la reina del cielo”.

ANFITRIONES:

“Pues si es una reina

quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?”

PEREGRINOS:

“Es mi esposa, María

es reina del cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo”

ANFITRIONES:

“¿Eres tú, José?

¿Tú esposa es María?

Entren, entren, peregrinos,

no los conocía”.

PEREGRINOS:

“Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo de felicidad”.

ANFITRIONES:

“Dichosa la casa que alberga este día

a la virgen pura

la hermosa María”.

TODOS CANTAN (AL ABRIR LA PUERTA)

“Entren santos peregrinos, peregrinos

reciban este rincón que,

aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón”.

PEREGRINOS:

“Mil gracias

os damos que en esta ocasión

posada nos disteis

con leal corazón.

Pedimos al cielo

que esta caridad

os premie colmándoos de felicidad”.