El pueblo de Nayarit que tiene la mejor cafetería y muy pocos la conocen, según la IA

Nayarit es un estado que lo tiene todo: desde playas paradisíacas hasta pueblitos llenos de vida y comida deliciosa. Sin embargo, hay viajeros que no pueden comenzar el día sin una buena taza de café , y según la Inteligencia Artificial (IA), existe un poblado en este estado que podría sorprenderlos, aunque muy pocos lo conocen: Jala.

Este encantador pueblo, ubicado al sur del estado, fue nombrado Pueblo Mágico en 2012 y tiene todo para convertirse en un destino turístico de ensueño… sobre todo, por su café.

¿Cuál es la cafetería de Jala que debes probar?

Entre las calles de Jala se encuentra una joya poco explorada por los visitantes que pasan por allí. Según la IA de ChatGPT, La Flor de Café es el lugar que todo amante del café debe conocer. En este rincón sirven bebidas artesanales llenas de sabor y dedicación.

(ESPECIAL/Gobierno de México) Así luce el Pueblo Mágico Jala, en Nayarit.

Su fama ha crecido entre los conocedores, e incluso atrae a turistas que viajan desde Sayulita y San Pancho, otros dos Pueblos Mágicos de Nayarit.

¿Qué hacer en Jala, Nayarit, además de tomar un buen café?

La buena noticia es que Jala también ofrece varias actividades turísticas para disfrutar después de una buena taza de café. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), es una zona tranquila, de clima fresco y montañoso, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad.

Entre los sitios imperdibles destacan sus monumentos históricos, como el Templo Parroquial de San Francisco de Asís, el edificio más antiguo del pueblo, construido en el siglo XIX, y las ruinas de un antiguo hospital con fachada barroca que aún se conserva. Otros lugares recomendados por México Desconocido son:

La Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción .

. La Antigua Capilla de San Francisco .

. El Museo Comunitario de Jala .

. El imponente Volcán Ceboruco, uno de los atractivos naturales más visitados.

Cómo llegar a Jala

Llegar a Jala es muy fácil. Desde Guadalajara, el trayecto en auto dura aproximadamente 2 horas. También puedes volar a Tepic y manejar alrededor de una hora por la autopista.

(ESPECIAL/SECTUR) Si vas a Jala, tienes que visitar el Museo Comunitario.

Si prefieres una opción más económica, hay autobuses que salen desde ambas ciudades y llegan directamente al pueblo, lo que te permitirá ahorrar dinero para disfrutar más de la gastronomía local.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Nayarit?

Si después de conocer Jala te quedas con ganas de explorar más, Nayarit tiene 9 Pueblos Mágicos, según la SECTUR, y cada uno tiene su propio encanto:

Ahuacatlán

Amatlán de Cañas

Compostela

Ixtlán del Río

Jala

Mexcaltitán

Puerto Balleto (Islas Marías)

San Blas

Sayulita

A diferencia de otros destinos turísticos del estado, Jala conserva una atmósfera tranquila, perfecta para convivir con los locales, admirar la naturaleza y, por supuesto, disfrutar de una riquísima taza de café que te hará querer volver.