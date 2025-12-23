En este lugar debes colocar la Nochebuena para atraer buena suerte en tu casa

La Nochebuena es una de las plantas más representativas de la temporada decembrina y, además de decorar el hogar, se le atribuyen significados relacionados con la prosperidad, la armonía y la buena suerte. De acuerdo con creencias populares y el Feng Shui, el lugar donde la coloques dentro de tu casa puede influir en la energía que fluye en el ambiente. Por eso, elegir el espacio adecuado no solo embellece tu hogar, sino que también puede atraer buenas vibras durante estas fechas.

Según esta antigua tradición china, es clave colocar esta planta en el sureste de la vivienda, dado que es el sector que remite a la riqueza y la abundancia, lo que incrementara el éxito y el crecimiento financiero.

A su vez, los especialistas aseguran que es importante ubicarla:



Cerca de la entrada principal: es el sitio más recomendado, ya que ayuda a recibir y activar la energía positiva, la prosperidad y las buenas oportunidades que llegan al hogar.

es el sitio más recomendado, ya que ayuda a recibir y activar la energía positiva, la prosperidad y las buenas oportunidades que llegan al hogar. En la sala o áreas comunes: colocarla en espacios donde la familia convive favorece la armonía, la unión y el equilibrio emocional.

En estos lugares debes evitar colocar la Nochebuena

Por otra parte, para que la Nochebuena no pierda su energía positiva y se mantenga saludable, hay lugares donde no debes colocarla:



En la cocina: el calor, el vapor y los cambios constantes de temperatura pueden marchitarla rápidamente.

el calor, el vapor y los cambios constantes de temperatura pueden marchitarla rápidamente. En el baño: la humedad excesiva y la poca luz afectan su desarrollo y, según el Feng Shui, bloquean la energía positiva.

la humedad excesiva y la poca luz afectan su desarrollo y, según el Feng Shui, bloquean la energía positiva. Cerca de corrientes de aire: evita puertas, ventanas abiertas o ventiladores, ya que el aire frío o caliente daña sus hojas.

evita puertas, ventanas abiertas o ventiladores, ya que el aire frío o caliente daña sus hojas. Junto a fuentes de calor: no la coloques cerca de estufas, chimeneas, radiadores o calefactores.

no la coloques cerca de estufas, chimeneas, radiadores o calefactores. En lugares oscuros: la falta de luz natural provoca que pierda color y se debilite.

la falta de luz natural provoca que pierda color y se debilite. En pasillos estrechos o rincones olvidados: estos espacios no permiten que la energía fluya ni que la planta luzca adecuadamente.

¿Qué cuidados debes tener con esta planta?

En el portal de Agricultura de México dieron a conocer que la Nochebuena necesita luz natural indirecta para conservar su color, por lo que debe colocarse en un lugar bien iluminado, pero sin sol directo. El riego debe ser moderado, solo cuando la tierra esté seca al tacto, evitando encharcamientos.

Es importante saber que los cambios bruscos de temperatura pueden dañarla. Además, conviene retirar hojas secas y asegurarse de que tenga buen drenaje para que se mantenga sana y bonita por más tiempo.