Así puedes usar el romero para atraer suerte esta Navidad; muy pocos saben el secreto

Si quieres asegurarte de hacer todo lo posible para que el universo te mire y te dé buena suerte esta Navidad, entonces debes intentar un ritual que se ha vuelto tendencia en todos lados : se trata de una serie de pasos con la planta de romero.

Muy pocas personas conocen este secreto, pero el romero es considerado una planta de la buena suerte debido a su significado de protección y prosperidad (además de que tiene un aroma delicioso), según el Feng Shui.

En ese sentido, esta plantita se utiliza en varios rituales para atraer esta energía y aprovecharla al máximo. Por eso, aquí te decimos qué debes hacer, paso a paso.

Para hacer este ritual es importante conseguir romero.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuál es el ritual que debes hacer para atraer la buena suerte en Navidad

Para usar el romero como un escudo protector y un amuleto de la buena suerte lo primero que debes hacer es conseguir la plantita, puedes hacerlo en un vivero. O bien, conseguir 7 ramitas frescas. También necesitas una cinta o laso rojo, una vela blanca o dorada, granitos de arroz, sal gruesa y un plato. Una vez que los tengas en la mesa, sigue estos pasos recomendados por La Nación:

Deja que el ritual de romero en Navidad se active durante la cena.|(ESPECIAL/CANVA)

El ritual se hace en plena Nochebuena: una hora antes de que lleguen tus invitados.

Toma las 7 ramas de romero y amárralas juntas con el listón rojo haciendo una corona circular.

Actívalas colocándolas en el plato y esparciendo arroz y la sal en forma de círculo (simboliza la protección)

En el centro coloca la vela y enciéndela.

Mientras la vela se consume, di en voz alta las siguientes palabras: Que en esta mesa la suerte se siembre, la abundancia florezca y la luz nos guíe”.

Deja la vela prendida durante la cena familiar, solo cuida que esté en un lugar seguro. Al finalizar, guarda el arroz y el romero en una bolsita y ponla en una esquina de la cocina para que la suerte se instale defintiivamente hasta enero de 2026.

Qué debes de poner en el árbol de Navidad para la buena suerte

Si quieres potenciar aún más la suerte en Navidad, entonces debes colocar amuletos en tu árbol. El portal Arquitectural Digest Magazine recomienda poner un sobre con 7 monedas para atraer el dinero, una veladora pequeña abajo del árbol para atraer el amor. También pon estrellas, ángeles, campanas y ramitos de canela.