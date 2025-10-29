Esta será la nueva tendencia para plantas en 2026: dale color y vida a tu hogar

Tu casa se vuelve una jungla chic. En 2026, las plantas se adueñan del diseño y dejan de ser un simple accesorio. Aparecen en el living, el dormitorio o el baño, llenando cada espacio de vida, color y ese aire fresco que hace que todo se sienta más auténtico.

Las protagonistas son especies que parecen salidas de una galería: hojas enormes, formas únicas y tonos inesperados. Mezcla texturas, combinás estilos y tu casa se convierte en un lugar con identidad, movimiento y una vibra natural que enamora. ¿Cuáles serán los infaltables?

1. Verde escultural

En 2026, las plantas se convierten en protagonistas visuales. Ficus, calatheas, alocasias o monsteras XXL aportan un aire artístico con sus formas exageradas y hojas que parecen esculpidas.

Fuente: Canva Las tendencias en plantas 2026: grandes y llamativas que funcionan como arte y protagonizan cualquier rincón.

Colocarlas en solitario, como si fueran esculturas naturales, genera impacto y eleva el diseño del espacio sin necesidad de recargarlo.

2. Paleta natural y terrosa

La tendencia va hacia lo orgánico. Se imponen los tonos suaves —verdes apagados, marrones cálidos, grises piedra y beige— que evocan calma y conexión con la naturaleza.

Fuente: Canva Tendencia en plantas 2026: tonos suaves y macetas naturales crean ambientes cálidos, orgánicos y sofisticados.

Por su parte, Casacor menciona que las macetas en arcilla, cemento o cerámica sin esmaltar completan este look sencillo pero sofisticado, que celebra la belleza de lo imperfecto y lo hecho a mano.

3. Jardines inteligentes

La tecnología se pone al servicio del verde. Nuevos sistemas de riego automático, luces LED de espectro completo y sensores que miden la humedad y la temperatura facilitan el cuidado diario.

Fuente: Canva Tendencias en plantas 2026: Riego automático, luces y sensores facilitan tener plantas sanas y modernas.

Ya no hay excusas: incluso quienes no tienen “mano verde” pueden disfrutar de plantas siempre sanas y un entorno más sustentable y moderno.

4. Estilo “micro jungla”

No hace falta un jardín para vivir rodeado de verde. Los espacios pequeños se reinventan con estanterías llenas de macetas, paredes colgantes y composiciones verticales.

Fuente: Canva Tendencia en plantas 2026: espacios pequeños se llenan de verde con estantes, macetas colgantes y plantas variadas.

Helechos, potus o marantas crean un efecto selvático y relajante que transforma cualquier rincón en un refugio urbano lleno de vida.

5. Plantas con propósito

La deco se vuelve más consciente: ya no se trata solo de estética, sino de bienestar. De Raíz indica que las plantas purificadoras, aromáticas o que elevan el ánimo —como lavandas, sansevierias o romeros— aportan frescura y equilibrio.

Fuente: Canva Tendencia de plantas 2026: Especies purificadoras y aromáticas que aportan bienestar y equilibrio.

Conectarse con su cuidado diario se convierte en una forma de pausa y autocuidado dentro de la rutina.

¿Cuáles son las plantas que no pueden faltar en tu hogar este 2026?

Para 2026, hay varias plantas que se perfilan como imprescindibles en la deco de interiores, tanto por su estética como por su facilidad de cuidado y el impacto que generan en el espacio.

