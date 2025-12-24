Los 5 diseños coreanos que puedes usar en Año Nuevo con uñas cortas

Los diseños coreanos en los últimos años han obtenido notoriedad, debido a su tierno estilo, siendo una fusión creativa y sofisticada, ideal para poder llevar nuestras manos arregladas para las próximas celebraciones de fin de año. Existen muchas opciones a escoger para usar en uñas cortas .

Si todavía no sabes cómo arreglar tus manos para Año Nuevo, entonces toma nota, porque te vamos a explicar algunos estilos que puedes tomar para arreglar tus manos en los próximos días.

¿Cuáles son los diseños coreanos que puedes usar?

Los diseños coreanos tienen la principal versatilidad de poder emplearse de diversas formas, permitiendo que sean versátiles a todos los gustos y tipos de manos. Es así que Vanidades comparte algunos estilos que podemos optar para uñas cortas en Año Nuevo:

Cat Eye con estrellas: Pide el llamativo “Cat Eye” en tus manos, y encima coloca algunas estrellas doradas para atraer la abundancia a tu vida.

Un estilo más animado con los “Christmas Jellycats”: Sobre una noche nude, pide que te hagan motivos decembrinos, pero con estilo de dibujo animado.

Maximalistas: Adiós a lo minimalista; en cada una de tus uñas agrega diseños de Navidad y Año Nuevo.

Uso de piedras: Ideal para uñas largas o cortas; pide que a tu base color nude le agreguen cierta pedrería encima.

¿Qué debemos hacer después de cortar las uñas?

Hay personas que, al momento de hacer sus uñas cortas, prefieren rebajarlas con un cortauñas, pero hay que considerar ciertos cuidados, con la finalidad de evitar algún tipo de daño en el futuro. Estas son las recomendaciones que deja la Biblioteca de Información Sanitaria:

Límalas para eliminar todos los bordes, en especial las esquinas, ya que podrían estar muy afilados.

Humecta tus manos y sécalas después de mojarlas.

Aplica algún tipo de esmalte fortalecedor para mantenerlas fuertes.

Ahora ya conoces cuáles son los diseños coreanos que van a dominar en las uñas; comienza a aplicarlos para que luzcas espectacular en las fiestas de Año Nuevo , un evento que todo el mundo espera con ansias.