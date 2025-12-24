Carolina Miranda arremete contra Yeri Mua y sus acusaciones en el concierto de Bad Bunny

Carolina Miranda ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, en especial cuando Yeri Mua la señaló de ser una persona grosera que la llegó a agredir mientras estaban en “La Casita” del concierto Bad Bunny, generando una fuerte disputa entre ellos.

Ahora la celebridad ha dado mucho de qué hablar, puesto que arremetió contra las acusaciones que le hizo la influencer y cantante, generando todo tipo de opiniones en el público. Conoce qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué comentó Carolina Miranda?

Desde entonces, el tema entre Yeri Mua y Carolina Miranda ha dado mucho de qué hablar. Recientemente, la actriz, en sus redes sociales, subió un carrusel de fotos, que a simple vista parece que se fue de vacaciones a un lujoso lugar rodeado de bosque y con alberca.

Dentro de las imágenes, vemos que hay una donde se ve el letrero que dice “¡Lo siento, yo llegué primero!”. Aunque no agregaron más texto, hubo varios que aplaudieron su actitud, resaltando que con dicha acción no le dio pie a la polémica que se estaba creando con la influencer en el concierto de Bad Bunny.

Hasta el momento, el post tiene más de 24 mil likes y arriba de 200 comentarios de fanáticos o amigos, quienes aplauden su actuar ante dicha situación que se ha generado entre ellas.

¿Qué pasó entre Yeri Mua y Carolina Miranda?

Yeri Mua acudió al concierto de Bad Bunny del 16 de diciembre del 2025, específicamente a “La Casita”, junto a celebridades y luchadores de lucha libre. Ella en redes sociales detalló que al lado de ella había otra persona que la había estado empujando constantemente para hacerla caer, expresándose con mucho enojo sobre su experiencia.

Además, la influencer detalló que dicha mujer, además de molestarla, hacía lo que sea para atraer la atención del cantante, resaltando que él no se iba a fijar en nadie de ahí. Dejando en claro su postura sobre los hechos.

Situación incómoda de la que igualmente se percató esta Samadhi Zendejas. En un inicio se desconoce el nombre de la persona en cuestión, pero fue en redes sociales que se dio a conocer que se trataba de Carolina Miranda .