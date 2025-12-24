Esto es lo que cuesta llegar al Pueblo Mágico con aguas termales en Morelos desde la CDMX

Xochitepec es un Pueblo Mágico en Morelos, que se destaca por tener balnearios de aguas termales, donde los usuarios pueden pasar tardes relajantes con su familia o amigos. Además, tiene la principal ventaja de encontrarse muy cerca de la CDMX, permitiendo que podamos conocerlo en nuestras siguientes vacaciones.

Como lo mencionamos, al encontrarse muy cerca de la metrópoli, te detallaremos cuánto cuesta llegar, para que lo puedas considerar en la próxima escapada de fin de semana. Así que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuánto cuesta llegar a Xochitepec?

Basándonos en la información de Google Maps, si queremos llegar en coche, se menciona que el viaje tiene una duración de una hora y 40 minutos desde la CDMX. Solicita que lleguemos desde la Avenida Tlalpan, vialidad que se encargará de llevarnos a la Autopista del Sol; pasaremos por Cuernavaca y seguiremos nuestro camino hasta llegar al Pueblo Mágico en Morelos.

Si planeas viajar en coche, considera que deberás hacer el pago de gasolina y casetas. Según el portal de Rome2Rio, menciona que se gasta en gasolina un máximo de 243 pesos, pero el precio puede variar dependiendo del vehículo. Mientras que el portal de Traza tu Ruta detalla que de ida hay que pagar 181 pesos de casetas.

Si tienes el plan de tomar camión, también lo puedes hacer, pero para ello deberás tomar un autobús desde la Central Camionera de Taxqueña en CDMX. El viaje suele extenderse a un poco más de dos horas para que puedas llegar al reconocido destino turístico con aguas termales, y el costo de los boletos puede ser desde los 250 pesos.

¿Cuánto cuesta la entrada al balneario?

En el Pueblo Mágico de Morelos, cuenta con el balneario Paraíso Natural Las Huertas con aguas termales. Además de considerar los costos de traslado, debemos tener en cuenta lo que va a costar la entrada para poder considerarlo en nuestro presupuesto.

En el portal oficial se menciona que el costo para personas que midan menos de 120 cm es de 120 pesos, pero si mides más de los 120 cm, pagarás 150 pesos. Tienen más servicios disponibles; consulta cuáles son sus costos en el portal oficial de las aguas termales .