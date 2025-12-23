La Granja VIP arrasó en Google y se convirtió en lo MÁS BUSCADO de 2025

Este año el fenómeno de La Granja VIP no solo conquistó a miles de seguidores, sino también conquistó Google al posicionarse como el programa y reality más buscado del 2025.

Según los datos de tendencias del buscador, usuarios de todas las edades impulsaron a que La Granja VIP 2025 superara otros estrenos televisivos y figuras del espectáculo.

¿Qué es La Granja VIP?

El pasado 12 de octubre de 2025 se estrenó, La Granja VIP una producción de TV Azteca que desde el primer momento empezó a generar ruido entre los mexicanos.

La Granja VIP se distinguió por ser un reality con formato único en el que 16 celebridades de diferentes ámbitos del espectáculo, deporte, televisión e internet tuvieron que competir por dos millones de pesos y convivir en una granja real, enfrentado desafíos de trabajo rural, pruebas físicas y sobre todo saber cómo sobrellevar la personalidad de cada granjero.

La dinámica del show combinó elementos de trabajo campestre, estrategias individuales y votación del público, lo que permitió que los televidentes se involucraran directamente con el juego de los participantes.

En esta primera edición Adal Ramones y Kristal Silva fueron los encargados de conducir el programa, mientras que el elenco de esta primera temporada estuvo conformada por; Alfredo Adame, Lis Vega, Kim Shantal, Eleazar Gómez, César “Teo” Doroteo, Alberto del Río “El Patrón”, Manola Díez, Omahi, Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Sergio Mayer Mori, Sandra Itzel, Carolina Ros, Jawy Méndez, Kike Mayagoitia y “La Bea”.

¿Quién ganó la primera edición de La Granja VIP?

El pasado 21 de diciembre La Granja VIP llegó a su gran final luego de diez semanas de competencia en donde Alfredo Adame se llevó el título de ganador de la primera temporada imponiéndose a sus rivales tras una intensa votación del público.

El segundo lugar fue para Eleazar Gómez, mientras que el tercer puesto fue para el creador de contenido César “Teo” Doroteo, seguido por Kim Shantal y La Bea.