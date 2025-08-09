Fin de semana perfecto: este balneario cerca de CDMX tiene aguas termales abiertas las 24 horas

Si se trata de pasar tiempo y descansar con nuestra familia y amigos, no hay fin de semana que nos alcance. Sin embargo, cerca de la Ciudad de México hay muchísimos lugares que nos permiten vacacionar y divertirnos sin planear demasiado. Hoy te presentaremos uno de esos lugares.

Nos referimos a El Géiser, un balneario de aguas termales que se encuentra en las afueras del Pueblo Mágico de Tecozautla, en Hidalgo. Desde CDMX, son aproximadamente 2 horas de camino.

Crédito: Instagram. @elgeiserbalneario

Qué hay en El Géiser, balneario de aguas termales a 2 horas de CDMX

A partir de un géiser natural y un respiradero de volcán, se alimentan las albercas, pozas y chapoteaderos de este balneario hidalguense. Son varios espacios para nadar, jugar y platicar súper a gusto. Entre todas estas instalaciones hay varios puentes colgantes que te permiten disfrutar los paisajes naturales de los alrededores, y áreas verdes para descansar.

También se han acondicionado algunos “baños de vapor” naturales, perfectos para relajarse como si estuvieras en un spa. De manera adicional, en las instalaciones de El Géiser puedes contratar servicios de masaje.

El balneario cuenta con 2 restaurantes y área de asadores, ya sea que quieras llevar comida y armar la carnita asada, o prefieras no complicarte en lo absoluto.

El balneario funciona las 24 horas y, como las aguas son termales, puedes disfrutar día y noche sin que el frío sea un problema.

Crédito: Instagram. @elgeiserbalneario

Cuánto cuesta la entrada al balneario El Géiser, en Hidalgo

El costo de acceso es de 220 pesos por persona, y pagan los niños que midan más de 95 centímetros. Los adultos mayores con credencial INAPAM pagan 110 pesos. El estacionamiento es gratuito.

Para que puedas pasar la noche hay varias opciones. Si quieres acampar, la renta de una tienda de campaña cuesta 250 pesos. Una habitación de hotel sencilla con baño, considerando 2 personas, te cuesta 550 pesos por noche.

También hay cabañas, con renta desde 2,000 pesos por noche en ocupación doble.

Cabe aclarar que el alojamiento no incluye la entrada al balneario.

Puedes encontrar más información en el Instagram del balneario: @elgeiserbalneario.

