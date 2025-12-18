Esto es lo que cuesta un pan en la panadería de Richard Hart, extranjero que criticó el pan mexicano

Una polémica en torno a la gastronomía nacional se hizo presente en los últimos días por las declaraciones que hizo Richard Hart respecto a la panadería mexicana. Y es que a pesar de que el chef tiene un restaurante en la CDMX, lanzó una serie de comentarios minimizando las tradiciones culinarias, lo que despertó el enojo de la gente.

Esto inevitablemente volcó la atención en su negocio y puso en la mira los precios del menú de Green Rhino, pues para muchos resultaron excesivos para lo que ofrece. De acuerdo con la información disponible de este local, los costos por una pieza de pan van de los 60 a los 100 pesos mexicanos, mientras que su carta de pasteles ronda hasta los 750 pesos mexicanos.

La pieza de pan en Green Rhino de Richard Hart va desde los 60 pesos mexicanos|Instagram. @greenrhino_mx

Dichas cantidades son considerablemente superiores a los costos de las panaderías tradicionales que hay en todo el país, e incluso son más elevados que las tarifas para comercios especializados. Por lo que el cocinero británico fue severamente criticado en redes sociales, no solo por sus dichos sobre el país, sino que se ganó señalamientos de "aprovecharse" con los precios.

¿Qué dijo Richard Hart de México? La opinión sobre el pan que hizo enojar a todos

Las declaraciones de Richard Hart acerca de la comida mexicana no son nuevas, en realidad son de 2024, cuando en "Pop Food Radio" habló de su experiencia como chef y emprendedor. Sin embargo, sus comentarios no se centraron en los aprendizajes u obstáculos al abrir un restaurante en un país ajeno, sino que criticó el consumo en México, alegando que sus habitantes no tienen "cultura del pan".

"Sería interesante en México, porque ellos no tienen mucha cultura del pan. Hacen 'tartas' con estos panecillos blancos feos que son bastante baratos y están hechos industrialmente", dijo, aparentemente refiriéndose a los bolillos, que son imprescindibles para acompañar ciertos platillos .

Richard Hart fue criticado por decir que en México no existe la cultura del pan|Instagram. @greenrhino_mx

Eso no fue todo, porque en otra intervención el dueño de Green Rhino criticó que los mexicanos no sepan distinguir entre la panadería y la repostería, mofándose de que a cualquier pieza le llaman "pan dulce" sin que realmente lo sea. Y para poner un ejemplo, comparó los tacos con los sándwiches que sirven en otras regiones como una receta básica.

"La mayoría de gente en México come pan dulce. Lo llaman pan, pero son más como pasteles y bollos. Llaman pan a todo, como a los croissants. Si lo piensas bien, es bastante obvio, porque su versión del sándwich es el taco".

Así se disculpó Richard Hart tras el "boicot" a su negocio en México

Luego de que estas afirmaciones que minimizan la gastronomía de México se hicieron virales, el chef británico y su restaurante recibieron infinidad de críticas en redes sociales. Por lo que Richard Hart optó por reconocer su error al decir que "los mexicanos no tienen cultura del pan" y se disculpó a través de un comunicado.