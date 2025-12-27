Evita la resaca de Fin de Año: estos 3 consejos harán que no te duela la cabeza al día siguiente.

El fin de año está cada vez más cerca y muchos esperan esta fecha para disfrutar comidas deliciosas y brindar con sus tragos preferidos sin culpa . Sin embargo, no todo es tan ideal: el exceso puede pasar factura y la resaca del día siguiente arruinar el arranque del año. Por eso, existen tres recomendaciones clave que ayudan a tomar conciencia, moderarse y despertar mucho mejor.

1. Moderación y conocimiento de tus límites

Si decides beber, hacerlo con moderación es clave para evitar una resaca fuerte. Según Cinfasalud, para mujeres adultas y hombres mayores de 65 años, se recomienda no más de una copa al día; para hombres menores de 65, hasta dos. Más allá de las cifras, escuchar al cuerpo y no traspasar los propios límites marca la diferencia. Beber despacio, idealmente una copa por hora, ayuda a disfrutar sin excesos.

2. Comer antes y durante la noche

Nunca es buena idea tomar alcohol con el estómago vacío. Comer antes de beber hace que el cuerpo absorba el alcohol más lentamente, reduciendo el impacto al día siguiente. Durante la noche, prioriza alimentos con proteínas o hidratos de carbono, ya que ayudan a ralentizar esa absorción. Incluso una cucharada de aceite o leche puede colaborar a disminuir los síntomas clásicos de la resaca.

La resaca de Año Nuevo puede arruinar el primer día del año si no se toman recaudos y se excede con el alcohol.|Fuente: Canva

3. Hidratación y elección inteligente de bebidas

Alternar cada trago con un vaso de agua ayuda a mantenerte hidratado y a consumir menos alcohol sin darte cuenta. Además, elegir bebidas blancas como vodka o gin suele generar menos resaca que las oscuras, ya que contienen menos congéneres. Evitar mezclar distintos tipos de alcohol y priorizar bebidas de mejor calidad también contribuye a despertar mucho mejor al día siguiente.

¿Cómo combatir la resaca?

Cuando la noche se extendió más de la cuenta y el amanecer llega acompañado de dolor de cabeza y cansancio, todavía hay recursos que pueden ayudarte a atravesar la resaca de mejor manera. Una buena estrategia es elegir alimentos que aporten azúcares naturales y carbohidratos, ya que el alcohol suele bajar los niveles de energía. MedlinePlus menciona que consumir frutas, pan integral, cereales, legumbres o preparaciones simples favorece que el cuerpo recupere fuerzas y se sienta un alivio progresivo.

Empezar el año con dolor de cabeza y cansancio es común tras los brindis, pero puede evitarse con moderación.|Fuente: Canva

También es clave prestar atención a lo que conviene dejar de lado durante ese día. Las comidas pesadas, fritas o con alto contenido de grasas animales pueden intensificar las náuseas y la irritación estomacal. Por eso, lo ideal es optar por opciones más livianas y de fácil digestión. Las grasas de origen vegetal, como las que aportan el aceite de oliva o los frutos secos, resultan una alternativa más amable para el organismo en ese momento.

El descanso cumple un rol central en la recuperación. Dormir bien y acostarse más temprano de lo habitual permite que el cuerpo se recomponga tras el esfuerzo extra de procesar el alcohol. Es común que el sueño haya sido de mala calidad, lo que agrava los síntomas. Si el dolor persiste, los calmantes pueden ayudar, pero es importante usarlos con cuidado, ya que algunos medicamentos pueden afectar el estómago o el hígado si se combinan con alcohol residual.