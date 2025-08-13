FOTOS | Anette Michel en sus inicios: así se veía la actriz de “Rosario Tijeras 4” en sus primeras telenovelas

Anette Michel se ha consolidado como una celebridad en el ámbito de las telenovelas mexicanas y también en la conducción. Hoy te contaremos un poco sobre sus inicios en la televisión.

Anette Michel forma parte del elenco de “Rosario Tijeras 4”, la esperadísima serie de acción y drama que llega este 18 de agosto a la señal de Azteca UNO. Para irte preparando, checa las siguientes fotos de la actriz en sus inicios.

Fotos de Anette Michel de joven, cuando debutaba con sus primeras telenovelas

La actriz que encarna a “Victoria” en “Rosario Tijeras” nació en junio de 1971, por lo que en la actualidad tiene 54 años. Su carrera profesional inició en el CEFAT, donde estudió actuación.

Debutó en la telenovela “Al Norte Del Corazón”, en 1997, junto a personalidades como Fernando Ciangherotti. Tan solo 2 años después tuvo su primer protagónico en “Marea Brava”.

Anette formó parte de la exitosísima telenovela “Cuando Seas Mía”, donde compartió créditos con Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Este último sigue siendo uno de sus amigos más cercanos en el medio artístico.

También se ha destacado por su carrera en la conducción, comenzando por proyectos como Tempranito, que le dejó una entrañable amistad con Daniel Bisogno. Asimismo, estuvo al frente de varias temporadas de MasterChef México.

Desde 2008 está casada con Gregorio Jiménez y con el paso de los años han demostrado una relación sólida y feliz. Comparten un hijo, Nicolás, quien ya tiene 14 años.

No te pierdas la actuación de Anette Michel en la temporada 4 de “Rosario Tijeras”, por la señal de Azteca UNO.