Si dices estas frases... probablemente seas infeliz; esto dice la psicología
La Psicología puede ayudar a entender qué sucede con las emociones y el pensamiento. Por ello estas frases podrían indicar que alguien es infeliz.
El lenguaje es una forma de indicar perfectamente qué es lo que ocurre en la mente, por ello estas 3 frases que se repiten mucho en algunas personas, podrían considerarse un síntoma de alguien infeliz. Ante eso, la Psicología explica de dónde vienen esas palabras y lo que podrían reflejar en cuanto a situaciones más complicadas todavía.
¿Antojo de taquitos de tripa? Este es el lugar ideal para comer auténtica tripa
¿Qué frases pueden hacer notar a una persona infeliz?
La búsqueda de la felicidad es uno de los conceptos que más se reproducen en todos sitios, sin embargo, algunos probablemente se perdieron en el camino. Por ello, estas 3 frases podrían indicar que efectivamente… no se está cerca del destino.
- Todo es mi culpa - Según algunos análisis clínicos, esta frase es un indicativo de ser alguien que asume responsabilidades que en ocasiones no le corresponden. Sin embargo, el discurso continuo puede afectar la autoestima y fortalecer la visión negativa propia.
- No soy lo suficientemente bueno - Aquí las expectativas son claves para entender que muchas veces las comparaciones, resultados e incluso la exigencia propia son malas para la autoestima.
- Estoy bien - Algunos catalogan esta como la más peligrosa. Aunque las cosas no estén marchando conforme a lo deseado, estas personas evaden sus verdaderos sentimientos y vivencias. Aquí el problema es que muchas personas realmente sufren una desconexión con sus emociones y se les vuelve más complicado pedir ayuda.
@centropsicologicosos 🎯 "Estoy bien" no siempre significa que todo esté en su lugar. A veces, es una máscara para ocultar lo que realmente sentimos. 🌿 Es importante hablar lo que llevamos dentro, compartir nuestras emociones y liberar esa carga que llevamos en silencio. No estás solo/a en esto. 💬✨ #consultoriosos #psicologia #terapiaonline #setiembre #SaludMental ♬ sonido original - Centro Psicologico S.O.S
¿Qué hacer si yo soy una persona infeliz?
Aunque la felicidad es un concepto que puede variar en fondo y propósito, este tipo de frases podría indicar incluso que algunas personas está en un proceso de depresión. Por ello, lo primero que siempre se recomienda es:
- Mantener la calma - Es normal sentirse acorralado al leer este tipo de artículos o demás información en internet. Por eso siempre se hace el atento llamado a meditar si los problemas suceden por otras razones.
- Acudir con los profesionales - Si estas frases o actitudes similares son cosas de todos los días, lo ideal es pedir ayuda para buscar solucionar la pesadumbre general de hacer cosas o vivir.