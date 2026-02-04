¿Fuiste infiel si enviaste flamitas a otra persona? Esto dice un especialista

Las relaciones amorosas son sumamente complicadas de sostener en cualquiera de sus variantes. Por ello, muchos han pedido la ayuda de los expertos, esto con la intención de salvaguardar los sentimientos y el amor que tienen por sus parejas. Por ello, este conocedor de las relaciones afectivas habla de lo que se puede interpretar con el famoso emoji dle fuego, pues puede ser el símbolo de una persona infiel.

¿Alguien es infiel por ponerle fuego a alguien más en redes?

Para empezar, se debe aclarar que el significado de los emojis pueden variar según el contexto. Sin embargo, es generalmente aceptado que la figura de fuego tiene relación con ámbitos sensuales. Por ello, muchos indican que es una flagrante infidelidad el colocarle esta reacción a alguien en redes sociales.

Ante eso, Gabriel Cartañá, quien salió a dar su opinión en el programa La Mañana con Moria, indica que todo depende de los acuerdos que se tengan entre las parejas. “Existen distintos tipos de infidelidad: infidelidad de acción y de omisión. La primera consiste en hacer todo aquello que está prohibido hacer, mientras que la segunda es todo aquello que no se hace, pero que se está obligado a realizar…Todo dependerá de las cláusulas establecidas en la relación monógama, ya que, si está prohibido interactuar con otras personas de manera romántica o sexual… eso sería infidelidad”.

Este experto en relaciones tocó el tema de los acuerdos, esto en una perspectiva muy abierta como las que se gestan en muchos sitios de la era moderna. Por ello, todo dependerá de los acuerdos. Pero si tú le envías el emoji de fuego a alguien que no es tu pareja, muy probablemente seas infiel.

¿Qué dice la IA sobre alguien infiel y el emoji de fuego?

Este tipo de problemáticas son las que enfrentan las personas de la actualidad. Y es que las relaciones dejan atrás problemas que existían en el pasado… pero se enfrentan a nuevos dilemas. Esto dice la IA sobre la problemática planteada: “Algunos investigadores sociales y columnistas mencionan que ciertos emojis, cuando se usan repetidamente con una tercera persona en un contexto claramente coqueto o íntimo, podrían levantar sospechas o reflejar que hay una comunicación más allá de lo normal. Esto puede incluir emojis como corazones, besos o uno que denote atracción”.