Para los más pequeños, el aprender matemáticas y, en especial, las tablas de multiplicar, suele ser muy complicado, más si se toma en cuenta que este proceso es el calvario de millones de personas. No obstante, existen múltiples maneras de agilizar este tema y una de ellas es, asociarlas con algún personaje favorito; por ello ahora te contaremos sobre 5 ideas de tablas de multiplicar inspiradas en Masha y el Oso.

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Para los más pequeños del hogar, no existe mejor manera de comenzar a adquirir conocimiento que con la ayuda de sus personajes favoritos, pues de acuerdo con la psicología educativa, las personas aprenden mejor dentro de un entorno divertido y atractivo. Por lo que la idea de estas opciones de tablas de multiplicar es que los pequeños logren entenderlas rápidamente.

5 ideas de tablas de multiplicar inspiradas en Masha y el Oso

Con Masha y el Oso

Para comenzar, la gran opción puede ser un póster de pared en donde Masha y el Oso adornan una de las paredes de la habitación, lo que puede convertirse no solo en un recurso para adornar la habitación. Sino la posibilidad de un estudio constante.

Con Masha y el Oso |Ideas

Tablas de multiplicar de Masha

Otra gran opción para decorar tu cuarto y contar con tablas de multiplicar personalizadas es optar por una versión inspirada en uno de los personajes de la inseparable pareja "Masha".

Tablas para multiplicar de Masha

tabals de Masha y el Oso Estilo llavero

Esta opción está pensada para poder llevar las tablas de multiplicar a todos lados, pues al ser de tamaño “llavero”, permite no solo su fácil transportación, sino que también otorga la posibilidad de estudiar en todo momento y lugar.

Tablas de multiplicar de Masha y el Oso: 5 ideas para aprender de manera divertida y creativa|Manualidades,Moldes,plantillas,Gratis excepto personalizados (TIFF)

Tablas de multiplicar de Masha y el oso de bolsillo

Otra opción práctica que puede ser fácil de llevar, pero con un formato de mejor tamaño para visualizar y poder estudiar de mejor manera, ya que un formato tamaño carta o libro puede ser práctico y llamativo.

Tablas de multiplicar con Mahsa |scribd

Tablas de multiplicar sin fondo para portada de cuaderno

Esta opción está pensada para poder trabajar sin fondo y colocarse como portada de alguna libreta de usuario diario, lo que permitirá al estudiante poder trabajar de manera más constante y precisa.