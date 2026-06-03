Emiliano Aguilar EXPLOTA contra la familia de Carmen Salinas por supuesta demanda: “Dije puras verdades”

Lo que comenzó como una controversia derivada de declaraciones realizadas en un podcast de Saskia Niño de Rivera, donde un reo identificado como Beto señaló a la actriz Carmen Salinas de practicar magia oscura, se ha transformado en un conflicto legal que ahora involucra a Emiliano Aguilar y a los familiares de la artista.

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En días recientes se habría dado a conocer que María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, confirmó que emprendió acciones legales contra el rapero y la activista Saskia Niño de Rivera por considerar que algunos comentarios hechos por los jóvenes dañaron la memoria y reputación de su madre.

¿Por qué la hija de Carmen Salinas demandó a Emiliano Aguilar

Cabe recordar que cuando el reo se pronunció sobre las prácticas de la artista mexicana, Aguilar salió a pronunciarse en sus redes sociales reiterando las declaraciones de Beto: “guachen lo de Carmelita Salinas lo que estaba haciendo y no nomas ella”.

Debido a estas declaraciones que hizo públicamente el integrante de la dinastía Aguilar, Eugenia Plascencia decidió tomar acciones legales en su contra y actualmente, Emiliano sorprendió a sus seguidores tras enterarse de esta supuesta demanda.

Asimismo, se ha revelado que la demanda interpuesta también señala a la influencer Niño de Rivera, esto por daño moral, ya que, no se cuidó la información y que se habría difamado a la actriz.

La demanda presentada por los familiares de Carmen Salinas estaría sustentada en un presunto daño moral, figura jurídica contemplada en la legislación mexicana cuando se considera que una persona o su memoria ha sido afectada mediante afirmaciones que perjudican su honor, reputación o imagen pública.

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¿Cómo reaccionó Emilio Aguilar a la demanda interpuesta por la hija de Carmen Salinas?

Recientemente, el rapero Emiliano Aguilar usó sus redes sociales para responderle a Plascencia donde indicó que sus declaraciones fueron “puras verdades” y que hasta el momento a él no le ha llegado ninguna notificación, además que la hija de la actriz ni siquiera sabe quienes son sus abogados.