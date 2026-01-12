Estos son los hábitos que debes seguir en 2026 para ser feliz, según la psicología

El 2026 se plantea como un año lleno de retos, objetivos y metas a cumplir para muchas personas, mismas que han confiado en sus instintos para superar cada una de las trabas que se puedan encontrar en el camino. Ante este hecho, la psicología ha dado a conocer una serie de hábitos que te pueden ayudar a alcanzar la felicidad.

Tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, expertos en psicología han brindado detalles respecto a ciertos hábitos diarios a tener en cuenta para alcanzar algunos objetivos. Si una de tus metas en este año es alcanzar la felicidad, entonces ten en cuenta estos tips para lograr tu cometido más pronto que tarde.

¿Qué hábitos te ayudarán a ser feliz en 2026, según la psicología?

El psicólogo Ed Diener propuso, en 1984, una definición aceptada del concepto de felicidad bajo los componentes de alto afecto positivo, bajo afecto negativo y alta satisfacción vital. Ante este hecho, distintos expertos en psicología recomiendan una serie de hábitos diarios que te pueden ayudar a alcanzar este objetivo con el paso del tiempo.

Los expertos piden que no se limite la importancia de sonreír, lo cual, si bien es un gesto simple, permite que la felicidad fluya por nuestro cuerpo. Del mismo modo, se necesita una conexión social con tu entorno; es decir, aquella necesidad de pertenencia en un grupo o apartado específico.

Algunas personas consideran que la meditación es un camino importante en la búsqueda de la felicidad, un hecho similar a distintas actividades lúdicas como practicar algún deporte o disfrutar de un tiempo de música. Por último, comer adecuadamente y cuidar nuestro cuerpo también influye en el proceso de felicidad.

¿Cuál es la importancia del descanso para ser feliz, según la psicología?

Expertos en psicología coinciden que el descanso; es decir, dormir entre 7 y 8 horas diarias ayudará a encontrar la paz interior. Para ello, resulta necesario reducir el tiempo en las pantallas, esto con el objetivo de encontrar un mejor equilibrio emocional y, con ello, la posibilidad de ser feliz en este 2026.