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Los psicólogos coinciden: estos son los 4 momentos que debes recordar para saber si tienes buena memoria
Recordar información cotidiana no es la única señal de una buena memoria. La psicología cognitiva también observa cómo una persona aprende, recupera y utiliza recuerdos en diferentes situaciones.
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Qué significa que una persona mantenga la calma durante una discusión, según la psicología
Mantener la serenidad en un conflicto puede reflejar habilidades de regulación emocional y comunicación. Pero la psicología indica que el silencio o la ausencia de reacciones visibles no siempre significan bienestar.
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Meditar 10 minutos antes de dormir: para qué sirve y por qué los psicólogos lo recomiendan
Si logras hacer de esta actividad un hábito, podrás gozar de beneficios como la reducción de estrés y ansiedad en poco tiempo.
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Qué significa que una persona tarde mucho en decidirse, según la psicología
La dificultad para elegir puede estar vinculada con el perfeccionismo, el miedo a equivocarse, la necesidad de analizar demasiadas alternativas o la inseguridad. La psicología indica que su significado depende de cada situación.
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Psicólogos explican por qué las personas inteligentes prefieren el color azul
¿Tu color favorito es el azul? La psicología tiene una explicación para la atracción hacia este tono
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Los psicólogos coinciden: así es la personalidad de las personas que guardan los tickets de las compras
Conservar los comprobantes puede estar relacionado con la necesidad de organización, control o seguridad. Pero el significado del hábito depende de varios factores, según los psicólogos.
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David Rosario, neurocientífico: “Huir de lo que incomoda crea nuestra propia carga mental y activa el estrés”
Enfrentar lo incómodo puede convertirse en una oportunidad para desarrollar mayor tolerancia emocional.
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Los psicólogos coinciden: estos son los 5 comportamientos que deberías enseñarle a tus hijos
Los psicólogos coinciden en que enseñar a los hijos habilidades como expresar las emociones, respetar límites y asumir responsabilidades puede ayudarlos a desenvolverse con mayor autonomía y seguridad.
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Qué significa que alguien levante las cejas cuando te ve llegar
Un movimiento breve del rostro puede transmitir sorpresa, reconocimiento, interés o incluso una señal espontánea de saludo. La psicología y el estudio del lenguaje no verbal explican por qué levantar las cejas puede aparecer al encontrarse con alguien.
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¿Hablas solo cuando lavas los trastes? Esto es lo que significa, según la psicología
Hablar en voz alta mientras se realiza una tarea cotidiana es una conducta más común de lo que parece. La psicología explica cómo el diálogo con uno mismo puede ayudar a organizar los pensamientos, gestionar las emociones y concentrarse.
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