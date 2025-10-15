La gente más inteligente de México suele tener uno de estos apellidos, según la IA

La diversidad en México no se limita solo a las tradiciones y culturas, sino que también aplica para los más de 30 mil apellidos de los que se tiene registro en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y aunque este no es un aspecto que pueda medir las capacidades o intelecto de una persona, lo cierto es que existe la creencia de que hay un par que podrían indicar inteligencia.

Se trata de Zaldívar y Fierro, que tendrían la gente que posee conocimientos sobresalientes de entre los demás, de acuerdo con estimaciones hechas por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Sin embargo, cabe recordar que estas son estimaciones, no se trata de datos fundamentados que indiquen qué tan alto es el nivel intelectual de alguien solo por sus apellidos.



Zaldívar . Este apellido suele ser relacionado con la cultura y la sensibilidad artística. Uno de los principales ejemplos es Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a su origen, el sitio especializado Family Search indica que es probable que Zaldívar provenga de España, siendo así un resultado de la influencia europea que atravesó la nación en el pasado.



Ferro. En contraste, este es uno de los apellidos que se vincula con personas que poseen amplio conocimiento a nivel intelectual, interesándose especialmente por la ciencia y lo desconocido. Una de las representantes principales, al menos en lo contemporáneo, es Julieta Fierro, destacada astrónoma y divulgadora científica, quien murió apenas el 19 de septiembre de 2025. Mientras que Fierro sería también proveniente del castellano, por lo que quienes lo tengan seguro encontrarán datos fascinantes en su árbol genealógico, indica Geneanet.

Gaceta UNAM Julieta Fierro fue una destacada astrónoma mexicana

¿Cuál es el apellido más común en México?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el apellido que tienen más personas en todo México es Hernández, con un total de 139 mil 895 nuevos usuarios.

¿Cuál es el apellido menos común en México?

Por otra parte, existen apellidos que tienen muy pocos registros en todo el país. Para el recuento de 2024, este fue “Silvano”, que apenas y se utilizó en 328 ocasiones, volviéndolo el más extraño de estos últimos periodos.