¿Qué significado tienen los apellidos con terminación “ez”?

Todos tenemos familiares, amigos o conocidos que se apellidan Rodríguez, González, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez y Gómez, pues son muy comunes en México.

Debes de saber que los apellidos se crearon haciendo referencia al origen, la profesión o alguna característica física de las personas.

Desde la Edad Media se ha dado a conocer el sufijo ‘ez’ que significa ‘hijo de’. Lo anterior quiere decir que Martínez significa ‘hijo de Martín’, Rodríguez ‘hijo de Rodrigo’, González ‘hijo de Gonzalo’ y así sucesivamente.

La Gramática de Larramendi sugiere que el término ‘ez’ tiene su origen en el euskera, mientras que otros expertos en el lenguaje sugieren que son palabras que denotan posesión.

En el mundo del espectáculo y del entretenimiento también es muy común ver apellidos con terminación ‘ez’. Tal es el caso de Eleazar Gómez, Chicharito Hernández, Capi Pérez, Alejandro Fernández, Pascacio López y hasta Julio Álvarez.

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Los apellidos de hombres y mujeres esconden un significado muy especial

Antonio Alfaro de Prado, genealogista y presidente de la Asociación Hispagen, confesó al portal BBC Mundo que el apellido brinda "una cierta información sobre el origen de una persona".

El apellido es una de las señas de identidad más grandes que tenemos

Antonio Alfaro se ha dedicado a la investigación genealógica por años, por lo que considera “absurdo” que el apellido heredado defina a un individuo.

El genealogista Fernando González del Campo asegura a BBC Mundo que la terminación ‘ez’ está cargada de misterio, pues han surgido múltiples leyendas e investigaciones de este sufijo de origen prerromano.

Si lo comparamos con los apellidos de otros países de lengua románica como Francia, Italia o Rumania, los únicos que utilizan esta terminación son los de la península Ibérica

Existe la historia de un rey de nombre Íñigo, cuyo hijo asumió su reinado con el mote de García Íñiguez. Lo anterior confirma lo dicho por los especialistas, pues ‘ez’ significa ‘hijo de’.

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