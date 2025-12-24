Así puedes usar la canela y miel para atraer el amor esta Navidad; muy pocos saben el secreto
La canela y la miel son utilizadas desde hace siglos por su simbolismo de atracción y dulzura. En Navidad, esta combinación se convierte en un ritual especial.
Durante la Navidad, muchas personas recurren a rituales tradicionales para atraer buenas energías y fortalecer el amor. Entre ellos, el uso de canela y miel destaca por su simbolismo de pasión, unión y dulzura. Esta sencilla práctica, poco conocida, se ha transmitido como un secreto para atraer el amor y armonizar las relaciones en una de las épocas más especiales del año.
Desde la revista Hola dieron a conocer cómo debes realizar esta particular dinámica, la cual te puede ayudar a cautivar a la persona que deseas, incluso en menos de una semana.
Esto es lo que necesitas para hacer el ritual con canela y miel
Según explicaron los especialistas, con tan solo 2 litros de agua, 7 cucharadas de miel pura y 7 ramas de canela (o 7 cucharadas de canela en polvo), puedes llevar a cabo este procedimiento para atraer el amor esta Navidad a través de un baño.
Asimismo, mencionaron que, primero, deberás colocar todos los ingredientes en una cacerola pequeña, llevar al fuego para que la mezcla hierva 2 o 3 minutos y, finalmente, dejar entibiar.
¿Cómo hacer el ritual?
- Tomar una ducha solo con agua (sin champú ni jabón), durante 7 minutos.
- Luego, verter la preparación sobre el cuerpo hasta que llegue a los pies mientras piensas en esa otra persona (y en su nombre si lo conoces).
- Dejar secar el cuerpo por sí solo, sin toalla, mientras sigues pensando en esa persona que tanto lo atrae.
- Para reforzar el ritual, puedes encender velas rojas cerca de la bañera. También recomiendan sumar pétalos de rosas rojas a la misma preparación.
¿Por qué se usan estos ingredientes en el ritual?
La canela y la miel se asocian con atraer el amor por su simbolismo energético y cultural, más que por un efecto científico comprobado, según indicaron desde la revista Glamour. A lo largo del tiempo, distintas tradiciones les han atribuido estos significados:
- La canela representa la pasión, el deseo y la energía activa. Su aroma cálido se vincula con el movimiento, la atracción y el despertar emocional, por lo que se usa para “activar” intenciones relacionadas con el amor.
- La miel simboliza la dulzura, la unión y la armonía. Se cree que ayuda a suavizar relaciones, fomentar la comprensión y atraer vínculos afectivos más amables y sinceros.
- La combinación de ambas une intensidad y ternura: la canela impulsa y la miel equilibra, creando una intención enfocada en atraer un amor estable, cariñoso y apasionado.