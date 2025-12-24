Así puedes usar la canela y miel para atraer el amor esta Navidad; muy pocos saben el secreto

Durante la Navidad, muchas personas recurren a rituales tradicionales para atraer buenas energías y fortalecer el amor. Entre ellos, el uso de canela y miel destaca por su simbolismo de pasión, unión y dulzura. Esta sencilla práctica, poco conocida, se ha transmitido como un secreto para atraer el amor y armonizar las relaciones en una de las épocas más especiales del año.

Desde la revista Hola dieron a conocer cómo debes realizar esta particular dinámica, la cual te puede ayudar a cautivar a la persona que deseas, incluso en menos de una semana.

Esto es lo que necesitas para hacer el ritual con canela y miel

Según explicaron los especialistas, con tan solo 2 litros de agua, 7 cucharadas de miel pura y 7 ramas de canela (o 7 cucharadas de canela en polvo), puedes llevar a cabo este procedimiento para atraer el amor esta Navidad a través de un baño.

Asimismo, mencionaron que, primero, deberás colocar todos los ingredientes en una cacerola pequeña, llevar al fuego para que la mezcla hierva 2 o 3 minutos y, finalmente, dejar entibiar.

¿Cómo hacer el ritual?

Tomar una ducha solo con agua (sin champú ni jabón), durante 7 minutos.

(sin champú ni jabón), durante 7 minutos. Luego, verter la preparación sobre el cuerpo hasta que llegue a los pies mientras piensas en esa otra persona (y en su nombre si lo conoces).

hasta que llegue a los pies mientras piensas en esa otra persona (y en su nombre si lo conoces). Dejar secar el cuerpo por sí solo , sin toalla, mientras sigues pensando en esa persona que tanto lo atrae.

, sin toalla, mientras sigues pensando en esa persona que tanto lo atrae. Para reforzar el ritual, puedes encender velas rojas cerca de la bañera. También recomiendan sumar pétalos de rosas rojas a la misma preparación.

¿Por qué se usan estos ingredientes en el ritual?

La canela y la miel se asocian con atraer el amor por su simbolismo energético y cultural, más que por un efecto científico comprobado, según indicaron desde la revista Glamour. A lo largo del tiempo, distintas tradiciones les han atribuido estos significados:

