CONFIRMADO: El Patrón hará algo que muchos no creían tras su participación en La Granja VIP

Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, regresará a la lucha libre tras su participación en La Granja VIP, pues se dio a conocer que se presentará el 3 de enero de 2026 en Cochabamba, Bolivia, tras una pausa de casi 3 meses. “El más grande de todos los tiempos” no pudo alcanzar su objetivo y fue eliminado en la semana 10 .

El Patrón regresará a los encordados tras pausar su carrera por entrar al reality show de TV Azteca , en el que tuvo una gran participación, pues llegó hasta la décima semana. Sin embargo, el nacido en San Luis Potosí no pudo llegar hasta la Gran Final, ya que fue eliminado y tuvo que conformarse con el sexto lugar.

Alberto del Río regresará a los encordados en enero.|@albertopatronpromotions

Los boletos para esta gran función en Sudamérica ya están a la venta y con ello Alberto inicia su gira, pues el 16 de enero ya tiene pactada otra fecha con la empresa The Crash en Tijuana, Baja California, donde hará mancuerna con su hermano Dos Caras Jr, para enfrentarse a Karl Anderson y Doc Gallows.

En mente, retiro de El Patrón de la lucha libre

La Granja VIP fue un escaparate para Alberto del Río, pues compartió que pensaba en retirarse de la lucha libre en este 2025 debido a que su profesión le absorbe mucho tiempo, aunado a la parte “turbia del negocio”, como le llamó a los contras de los encordados.

“Yo ya estaba pensando en irme, antes de entrar aquí no estaba seguro si debía seguir. No me voy, no me voy a ir, se los adelanto de una vez que no me voy a retirar, pero aquí lo vine a sanar [La Granja VIP]”, mencionó dentro del reality show.

El oriundo de San Luis Potosí regresará al pancracio de manera independiente, luego de que terminara su participación en la Triple A. No obstante, aficionados aún tienen la esperanza de que regrese a la WWE, ahora con la unión de la empresa estadounidense con las Tres Veces Estelar.