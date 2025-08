CDMX o Edomex: en qué lugar viven las personas más inteligentes, según la Inteligencia Artificial

La Ciudad de México y el Estado de México son dos de los territorios que acumulan mayor número de habitantes, y aunque son demarcaciones distintas, suelen fungir en conjunto para ciertas actividades económicas y académicas. Es por esto que existe la duda respecto a en qué lugar viven las personas más inteligentes de estos lugares, considerando la cercanía que existe entre ellos y cómo se han unificado las rutinas.

¿En dónde viven las personas más inteligentes? La IA revela si en la CDMX o el Edomex

No existe un método específico para la inteligencia de un individuo, ya que estas estimaciones suelen hacerse considerando diversos aspectos sobre su desarrollo y capacidades. Algunos de los parámetros contemplan el nivel académico, el dominio de idiomas y la ocupación diaria, además de las pruebas estandarizadas para IQ que son más específicas para determinar las capacidades intelectuales de los pobladores.

En este sentido, la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, señala que las personas con mayor capacidad intelectual radican en la Ciudad de México, delegando así a los del Estado de México. Sobre los motivos detrás de esta resolución, se explica que la capital del país concentra mayor cantidad de gente con formación académica avanzada y ejerciendo su profesión.

Crédito: Freepik En la CDMX y el Edomex se concentra un porcentaje de las personas más inteligentes de México

Esto a su vez es una forma de interpretar que en este lugar hay una densidad superior de inteligencia. Lo que también expondría por qué hay tantos pobladores del Edomex trasladándose a la CDMX para desarrollarse (sin contar los aspectos relacionados con accesibilidad y movilidad).

¿Por qué se considera que en la CDMX hay más personas inteligentes que en el Estado de México?

Es necesario tener en cuenta que en la Ciudad de México están las sedes principales de las universidades de mayor prestigio del país, como la UNAM, el IPN, el ITAM, la UAM, la Ibero, entre otras. Y si bien en los últimos años se han impulsado proyectos para descentralizar la educación, todavía no son suficientes para cubrir las necesidades del Edomex y otros estados.

Por último, la capital es también epicentro de sitios dedicados a la cultura, recreación, medios de comunicación, divulgación científica e investigación. Dicha información es respaldada por la gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, donde se destaca el mérito a estar en el ranking The World’s 20 Best Cities for Culture Roght Now a las ciudades más importantes del mundo por su diversidad cultural, accesibilidad y riqueza, factores que si bien no definen la inteligencia de alguien, sí influyen en el entorno.