Las 19 reglas de boda que todos los novios deberían de conocer y aplicar, según Vogue

Una pareja que está en vísperas de casarse o que tiene planes de boda debe conocer estas 19 reglas, las cuales son poco sabidas y aplicadas. Con ello, los novios se verán elegantes al planear tanto la fiesta como la ceremonia nupcial. Si piensas casarte en la playa este es el destino más barato y hermoso.

De acuerdo con un artículo de la revista Vogue, existen varios puntos a seguir desde el momento en que los novios se decidieron a dar el próximo paso en su relación. Lo anterior, ha quedado excluido en los tiempos modernos, por lo que se busca rescatar estas normas básicas para no cometer errores en la planificación de la misma. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas ideal para casarse.

IA Una de las reglas más importante es compartir con familia y amigos más cercanos sobre la boda antes de compartirlo en redes sociales

Los 19 puntos a continuación son base para los novios, a fin de organizar una boda elegante y con tacto al momento de anunciarla y elegir a los invitados:



Compartir con familia y amigos la decisión de casarse antes de anunciarlo en redes sociales No anunciar la boda en el evento de otra persona Abordar el tema de la boda con familiares, a fin de que puedan ayudar a pagarla La pareja invite a todos sus familiares Invitar a parejas con larga duración Dar la opción de que el invitado soltero lleve a un acompañante Elegir si será una boda con o sin niños Ser consideradas con las personas conocidas que no fueron invitadas Enviar las invitaciones con antelación Dar información acerca del lugar donde se realizará la boda Crear un evento en las redes sociales sobre la boda, a fin de ofrecer toda la información requerida Crear un registro para verificar la cantidad de invitados que acudió y la que no Contemplar en el presupuesto las bebidas alcohólicas que se servirán durante la velada Establecer un código de vestimenta Designar a padrinos para la ceremonia nupcial Hacer una lista de invitados para la cena de ensayo Sentar a todas las parejas juntas Saludar a cada invitado durante la celebración de la boda Enviar notas de agradecimiento a los invitados después de la boda.

