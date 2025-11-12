Si quieres una boda de playa en México, aquí es donde te saldrá más barata y más hermosa, según la IA

El invierno está por llegar y si deseas que tu boda no sea opacada por el frío, el hacerla a la orilla del mar no es una mala idea, ya que en México se encuentra la Playa Mujeres, que es idónea para contraer nupcias de la manera más barata y más hermosa. En cambio, si quieres una tradicional, este Pueblo Mágico de Zacatecas es una opción.

La IA escogió a la playa de la Riviera Maya porque hay hoteles todo incluido que ofrecen paquetes de boda para que los novios disfruten del mar y sus atracciones, mientras que los empleados se encargan de los preparativos de la ceremonia. Conoce esta otra opción para casarse en la hacienda más hermosa de México.

Playa Mujeres Playa Mujeres es el lugar idóneo para una boda, debido a que es hermosa y ofrece paquetes que son baratos

¿Cuáles son los costos de las bodas en la playa más hermosa de México?

Los costos por realizar una boda al nivel del mar en la Playa Mujeres van desde los 1,299 hasta los 10,899 dólares; es decir, de 23 mil hasta los casi 200 mil pesos, dependiendo el paquete, según el portal de AMResorts. Estos son las propuestas que ofrecen:



Wedding in Paradise -1,299 dólares – 10 personas

Eternal Love – 4,599 dólares – 20 personas

Beyond Memorable – 10,899 dólares – 79 personas

Cabe destacar que este tipo de paquetes cuenta con alojamiento incluido tanto para los novios como los invitados. Playa Mujeres es una opción para casarse al nivel del mar, ya que la pareja no gastaría más en la Luna de Miel al tener una belleza enfrente como lo es la Riviera Maya.

¿Por qué Playa Mujeres es la mejor opción para una boda, según la IA?

Playa Mujeres es la mejor opción para organizar una boda, ya que se ubica a solo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, y la zona es un exclusivo destino de golf y marina, de acuerdo con el portal del lugar.

La playa de la Riviera Maya destaca por sus 6 hoteles galardonados y por su oferta culinaria sofisticada. Además, es el lugar predilecto para la organización de bodas debido a sus paquetes, que son una opción si la pareja busca algo más íntimo y solo con familia, hecho que le saldrá más barato que organizarlo en su ciudad natal con una infinidad de invitados.