Jerez de García Salinas es el Pueblo Mágico de Zacatecas más bonito para hacer una boda, pues sus calles empedradas, junto a su arquitectura de cantera virreinal, lo hacen el lugar idóneo para contraer nupcias, como lo hará el próximo año Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El municipio cuenta con una gran logística para este tipo de eventos, pues se ubica a 40 minutos de la capital zacatecana, y en caso de que la boda sea por la Iglesia, hay templos específicos para ello, como al Santuario de la Virgen de la Soledad y la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Mientras que este pueblo tiene la hacienda más hermosa para bodas.

México Desconocido Jerez es el Pueblo Mágico de Zacatecas predilecto para realizar bodas y más si son tradicionales

La IA eligió a Jerez debido a su ambiente festivo y la calidad de sus habitantes, así como porque es el lugar indicado para realizar bodas tradicionales, ya que la novia puede recorrer todo el pueblo mediante un carruaje, mientras que los invitados la cortejan con una cabalgata armonizada con música de tamborazo.

Además, los novios pueden realizar una callejoneda antes del evento especial, donde junto con todos los invitados recorrerán las principales calles, donde además de bailar y cantar, también pueden deslumbrarse con los edificios históricos que se ubican en uno de los 7 Pueblos Mágicos de Zacatecas.

¿Qué hacer en el Pueblo Mágico antes o después de la boda?

El Pueblo Mágico de Zacatecas es un lugar donde los turistas pueden realizar diversas actividades, si es que llegan con días de anticipación a la boda o quieren quedarse después para adentrarse en la llamada “Puerta del Cielo”.

Entre los atractivos de Jerez se encuentra la Sierra de los Cardos, un espacio donde las personas conectan con la naturaleza al realizar diferentes actividades, como pasear en cuatrimotos, recorrido en tirolesa y en un puente colgante, así como descenso en rappel, senderismo y hospedaje en cabañas.

Jerez, también cuenta con museos para visitar, como lo es la Casa de Ramón López Velarde y el Panteón de Dolores, de acuerdo con el portal del Gobierno de México. Asimismo, se puede comprar de sus diferentes artesanías, como piezas de orfebrería tanto en oro como en plata y de talabartería.

Sin duda, el pueblo donde nació el poeta Ramón López Velarde es el lugar idóneo para escribir una nueva historia de amor, aunque por ser uno de los lugares predilectos para casarse, se recomienda agendar con anticipación tanto el salón como la Iglesia, si es que la pareja decide llegar al altar.