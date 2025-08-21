Estos días faltan para ver la Luna de Sangre en México

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más importantes y relevantes que habrá en esta segunda mitad del 2025. La Luna de Sangre correspondiente a septiembre está a punto de llegar, motivo por el cual luce interesante conocer cuándo y a qué hora se verá y si esta se apreciará desde México.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la Luna de Sangre, otro nombre por el que se conoce a la Luna Llena, sumará un espectáculo sin igual en septiembre de este año gracias a que se presentará a través de un eclipse lunar total, el cual teñirá al satélite de la Tierra de color rojo durante muchos minutos.

La luna de la cosecha “la luna de sangre” en eclipse esta noche pic.twitter.com/Dnlz2WSIPK — Paloma Corte (@palomacorte2) September 18, 2024

¿Cuándo y a qué hora será la Luna de Sangre de septiembre?

El eclipse lunar total que se presentará en este mes hará que la Luna se tiña de rojo durante un tiempo aproximado de 82 minutos, según detalla el portal Starwalk. Cabe mencionar que este fenómeno está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 7 de septiembre; es decir, en cuestión de unas semanas.

Otro punto a considerar es que, en horario mexicano, este fenómeno ocurrirá entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En adición a ello, la fuente antes mencionada indica que alrededor del 88% de la población mundial podrá disfrutar de al menos una parte de esta fase total, lo cual habla del impacto que este fenómeno tendrá.

Cabe mencionar que este tipo de fenómenos astronómicos han generado mucho impacto en los últimos años dentro de los amantes de este género al interior del país, por lo que son cada vez más las personas que se interesan por las fotografías o videos relacionados a este aspecto.

Bajo un cielo de luto,la Luna se tiñe de sangre en la noche que asesinaron a Lorca pic.twitter.com/b3YfwjE5t7 — isufbenyusuf (@isufbenyusuf) August 18, 2025

¿La Luna de Sangre se podrá ver en México?

En este punto debes saber que los principales países en donde se podrá disfrutar de la Luna de Sangre de septiembre son Australia, China, la India y Rusia, así como diversos sectores de África, Europa y Asia. En ese sentido, no podrá ser del todo visible en México, aunque para ello se encuentra la Luna de Maíz, la cual también se presentará el mismo día a las 12:08 horas.