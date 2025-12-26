Fernanda de la Mora confirma si le fue infiel al Potro con Salvador Zerboni

Fernanda de la Mora decidió romper el silencio y hablar públicamente de la separación con Luis Potro Caballero. En este contexto mencionó que es cansador y desgastante tener que estar aclarando las acusaciones que se viralizan todo el tiempo.

Noticias Estado De México del 12 de diciembre 2025

La separación entre Fernanda y Luis ya había sido confirmada por ellos hace aproximadamente una semana pero desde que tomaron la decisión de comunicarlo es que surgieron algunas versiones en las que se mencionaba que la ruptura había ocurrido porque ella le fue infiel.

¿Qué dijo Fernanda de la Mora sobre la separación?

La joven tomó la decisión de emitir un comunicado para poder aclarar todos los rumores que se están expandiendo en las redes sociales. " Quiero ser muy clara: Nada de lo que se ha publicado es verdad", manifestó.

A esto agregó que, " La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y en ningún momento hubo terceras personas involucradas".

La relación entre Potro Caballero y De la Mora, comenzó hace 5 años y mostraron todo el amor que se tenía durante este tiempo. En el 2024 tuvieron a su primer hijo llamado Luciano.

Lamentablemente el amor entre ellos se terminó y esto se vio reflejado en el último año por lo que Fernanda manifestó que esa fue la única razón por la que decidieron ponerle fin a su relación.

" Yo estoy tranquila. Pido respeto y que nos permitan atravesar por este proceso en paz", manifestó De la Mora.

El comunicado que realizó Fernanda, culminó con un señalamiento en el sentido de que las acusaciones que se están realizando no solo la afectan a ella sino también a su hijo.

¿Qué dice el comunicado completo?

El comunicado dice que:

"Lamentablemente me veo en la necesidad de hacer este comunicado, ya que una revista difundió acusaciones falsas en mi contra y contra mi familia.

Quiero ser muy clara: Nada de lo que se ha publicado es verdad. La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y en ningún momento hubo terceras personas involucradas.

Es cansador y desgastante tener que aclarar este tipo de situaciones, sobre todo cuando quienes emiten estos juicios no me conocen ni conocen mi vida. Que a partir de chismes se ataque con violencia, incluso involucrando a mi hijo, es inaceptable.

Todo el mal que desean habla más de ustedes que de mí. Yo estoy tranquila. Les pido respeto y que nos permitan atravesar este proceso en paz."