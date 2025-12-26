Celebramos a lo Grande: ¡Despide el 2025 con nuestro especial de Fin de Año! Hora, cómo y dónde ver

Un año más está por terminar y en TV Azteca lo celebramos a lo grande. Como ya es costumbre, este 31 de diciembre te acompañamos con nuestro espectacular programa de fin de año, para despedir el 2025 como se debe y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 . A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre nuestra transmisión EN VIVO: artistas invitados, a qué hora inicia, dónde verlo… ¡Y muchas sorpresas más!

¿A qué hora inicia el programa especial de Año Nuevo de TV Azteca?

El programa especial de Año Nuevo de TV Azteca dará inicio tras finalizar nuestro ya aclamado noticiero, Hechos Noche, en punto de las 11:00 p.m. de este miércoles, 31 de diciembre.

¿Cómo y dónde ver el especial de Fin de Año?

Para no perderte ningún minuto de nuestro especial de Fin de Año , sintoniza el canal de Azteca UNO, en punto de las 11:00 p.m. de la víspera de Año Nuevo. Si lo prefieres, también puedes usar la app de TV Azteca en vivo o entrar a la transmisión oficial en nuestro sitio web . ¡No hay pretexto para que te pierdas de esta noche llena de celebración!

Celebramos a lo Grande: estos son todos los artistas que estarán en el programa especial de Año Nuevo 2026

La celebración de Año Nuevo correrá bajo la conducción de Mauricio Barcelata, quien estará acompañado por Lola Cortés y Jimena, ‘la Choco’. A lo largo del especial, brindaremos por los momentos compartidos en familia y junto a nuestros seres queridos, así como por todo lo que está por venir. Y, por supuesto, viviremos juntos el emocionante conteo regresivo con las 12 campanadas que darán la bienvenida al 2026.

En cuanto a la música, tendremos invitados de todos los géneros. Nuestra lista de artistas incluye a Alicia Villarreal, Grupo Cañaveral, La Adictiva, La Sonora Dinamita, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Mar Lara, Zona Rika, Viviann Baeza, Vanessa Franco, Kakalo, Los Yonic’s, Jessi Portillo, Los Llayras, Los Askis, Eme Malafe, Kevin Aguilar, Chico Che Chico y Grupo Niche.

Ahora que conoces los pormenores de nuestro ya tradicional programa, ¡no hay pretexto! Te esperamos el próximo 31 de diciembre, en punto de las 11:00 p.m., para darle la bienvenida al 2026. Recuerda, en TV Azteca ¡celebramos a lo grande!