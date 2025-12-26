ÚLTIMA HORA: Muere querida influencer en plena Navidad; ¿Qué le pasó?

Mickey Lee era una reconocida creadora de contenido y exintegrante de un famoso reality show quien lamentablemente falleció este 25 de diciembre y fue comunicado por su familia.

¿Qué le pasó a Mickey Lee?

La familia de Mickey Lee fue quien dio a conocer su muerte por medio de las redes sociales con un mensaje breve y emotivo que sin dudas generó mucha tristeza entre los seguidores de la joven.

" Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en Navidad a primera hora de la tarde", escribió la familia de la creadora de contenido.

Así también sus seres queridos hicieron hincapié en el impacto que tuvo la influencer tras su participación en el reality show en donde adquirió muchos reconocimientos por su carácter y cercanía con el público.

" Mickey cautivó los corazones del público de todo el país a través de su aparición en el reality", dijeron.

También destacaron el legado que dejó tanto dentro de la televisión como fuera de ella. Así es que manifestaron que siempre será recordada por la alegría que trajo a la vida de las personas y por esas conexiones genuinas que pudo formar dentro y fuera de la pantalla.

"La familia extiende su más profunda gratitud a todos los que han ofrecido oraciones, amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Solicitan respetuosamente privacidad durante este momento crítico de duelo", manifestaron sus seres allegados.

Mickey Lee estaba hospitalizada.|Instagram

¿ Mickey ya estaba hospitalizada?

Días antes de fallecer, la familia de Mickey Lee había informado que se encontraba en estado crítico tras sufrir una serie de paros cardíacos por complicaciones de la gripe.

De esta manera se encontraba en la UCI, en estado crítico pero estable y que el proceso de recuperación iba a ser largo.

Lamentablemente la creadora de contenido no sobrevivió y su deceso se registró el 25 de diciembre o sea en la Navidad de este año.