Si usarás maquillaje este Día de Muertos, revisa que no tengan estos ingredientes o podrías afectar tu salud

Una de las partes más divertidas de la temporada de Halloween y Día de Muertos es la oportunidad de usar maquillaje. Por ejemplo, ¿quién no se ha puesto a experimentar con diseños de Catrinas? Sin embargo, es importante tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar maquillaje de fantasía. Desafortunadamente, existen muchos productos de maquillaje sin regular que contienen ingredientes dañinos para la salud.

Ingredientes dañinos que pueden estar en el maquillaje que usas en Día de Muertos

De manera general, usar productos de baja calidad puede generar reacciones alérgicas e irritación en la piel. Sin embargo, ese no es todo el riesgo.

De acuerdo con la organización Back On Track Wellness, estos son algunos de los ingredientes nocivos que están presentes en muchos productos de maquillaje que se venden en esta temporada; muchas veces, ni siquiera hay etiquetas que indiquen la lista de ingredientes.



Plomo y metales pesados. Puede haber restos de plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados que pueden acumularse en el cuerpo y conducir a problemas de salud a largo plazo, como daño neurológico; esto es particularmente peligroso en niños.

Parabenos. Se trata de conservadores que se usan en algunos productos cosméticos y se cree que pueden generar desbalances hormonales.

Ftalatos. Son sustancias usadas para incrementar la durabilidad de los plásticos, y la exposición a estas sustancias se ha relacionado con la disrupción hormonal.

Formaldehído. Es una sustancia reconocida como cancerígena.

Qué hacer para evitar problemas de salud al usar maquillaje de Día de Muertos

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), estas son recomendaciones que puede seguir.

