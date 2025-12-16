Revela detalles inesperados del asesinato de la influencer Valeria Márquez

Hace siete meses que se conocía la lamentable noticia de que la influencer Valeria Márquez había sido asesinada mientras hacia una transmisión en vivo ante ciento de personas. Desafortunadamente su caso parece estar estancado y las autoridades de Jalisco no han logrado identificar al asesino ni presentar pruebas que puedan esclarecer el caso.

Parece que la impunidad es la que rodea al homicidio de Valeria Márquez. Si bien este es un caso público no se ha podido tener avances. Familiares y amigos están exigiendo verdad y justicia para la influencer ya que su caso se suma al de ciento de mujeres asesinadas.

¿Qué se sabe del asesinato de Valeria Márquez?

La influencer Valeria Márquez fue asesinada a sus 23 años, el pasado 13 de mayo del 2025 cuando realizaba un live en TikTok. La joven estaba dentro de su estética que se ubicaba en Zapopan, Jalisco y alrededor de las 18.30 horas fue ultimada a balazos.

En el principio la Fiscalía del Estado de Jalisco, había calificado el crimen como un posible feminicidio por lo que la investigación comenzó por ese lado. Así es que las autoridades entrevistaron a más de 30 testigos, en lo que se incluyó a la trabajadora que se encontraba con ella al momento del asesinato.

También se revisaron más de 700 horas de video vigilancia, pero no se han reportado avances significativos. Hasta el momento no hay avances en la causa por lo que el asesino está gozando de su impunidad.

¿Quiénes fueron los sospechosos del asesinato?

En cuanto a los principales sospechosos del feminicidio de Valeria Márquez fueron:

Su expareja: Márquez llegó a declarar que, si algo le ocurría, él sería responsable. Sin embargo, las autoridades informaron que no se encontró ninguna prueba que lo vinculara con el feminicidio y aclararon que no existía una denuncia formal en su contra.

“El Doble R”: Uno de los acusados fue Ricardo Ruiz Velasco, quien es conocido como “El Doble R”, quien está involucrado con el crimen organizado. Fue señalado porque habría tenido una relación sentimental con la influencer pero no hubo pruebas suficientes.

Vivian de la Torre: Amiga de Márquez, fue señalada en redes sociales como posible autora intelectual del ataque debido a una supuesta riña entre ambas. La hipótesis fue descartada al no existir elementos que la respaldaran.

Erika: fue la mujer que estaba trabajando en el establecimiento al momento del ataque. La señalaron por ser quien finalizó el vivo pero su abogada aclaró que no fue considerada sospechosa, pues su reacción correspondió a la situación de emergencia que vivió.

