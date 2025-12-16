ÚLTIMA HORA: Estos son los NOMINADOS de la última Asamblea en La Granja VIP

Momentos de tensión se vivieron dentro de La Granja VIP previo a la gran final , ya que fue una noche en la que Alfredo Adame, Eleazar Gómez, “El Patrón”, La Bea, Kim Shantal y Teo tuvieron que dar el todo por el todo y usar sus mejores cartas para permanecer en el juego sin complicaciones.

A pocas horas de conocer al ganador, los granjeros vivieron uno de los días más tensos, la jornada de Asamblea que determinó quienes serían los dos nominados de la semana, hace unos minutos se vivió un momento clave para que las alianzas se pusieran a prueba, sin embargo, Eleazar y Alberto del Rio no corrieron con suerte ya que fueron los nominados de esta noche.

¿Cómo será esta última semana de La Granja VIP?

Los nervios crecen día a día y La Granja VIP nos recuerda que las reglas pueden cambiar, así que aquí te explicamos cómo viviremos estos últimos días.



Lunes: La última Asamblea: Durante la transmisión se realizará el proceso de nominación cara a cara donde dos granjeros quedarán nominados..



Martes: El Duelo, por voto del público se definirá a dos personas que competirán entre sí; quien gane se convertirá en finalista, pero quien pierda será el tercer nominado.



Miércoles: El Duelo. Nuevamente, el público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán en el último Duelo de toda la temporada. De aquí saldrá un finalista y el cuarto nominado.



Jueves: La Salvación este día se llevará a cabo una competencia entre los cuatro nominados y uno logrará salir de la lista.



Viernes: Eliminación, no habrá traición, sino este viernes se conocerá el nombre del último eliminado del reality show.



Domingo de Final: Se realizará la última Gala, donde iremos descubriendo quién gana el quinto, cuarto, tercero y segundo lugar y el primer lugar que será acreedor de 2 millones de pesos.



¿Cómo votar en La Granja VIP para salvar a mi favorito?

Una vez que son revelados los nombres de los nominados, cada miércoles después de la sorpresiva Asamblea es que se abren las votaciones al público en la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota , ahí cada persona puede identificar a su granjero o granjera favorita y darle los votos necesarios para que que siga permaneciendo en el reality. De igual forma estos votos se cierran el domingo durante La Gala en cuanto nuestro querido conductor Adal Ramones anuncia el corte de votos.

Recuerda que puedes votar 10 veces a diario y que puedes conseguir 10 votos extras si respondes una breve encuesta, así que no lo dudes y apoya a tu granjera o granjero favorito y ayúdalo a llegar a la final.